Celal Adan başkanlığındaki TBMM Genel Kurulu'nda 3 milletvekili gündem dışı söz aldı - Son Dakika
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Celal Adan başkanlığındaki TBMM Genel Kurulu'nda 3 milletvekili gündem dışı söz aldı

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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı; Adan yeni yasama yılına dair iyi dileklerde bulundu. Adan'ın 3 milletvekiline gündem dışı söz vermesinin ardından TEKNOFEST Güneydoğu, Gümüşhane yatırımları ve Siirt'in altyapı sorunları konuşuldu.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, güdeme geçmeden önce yeni yasama yılına dair Genel Kurula hitaben, "Yeni dönemin sizlere, milletimizin birliğine, devletimizin yüceliğine vesile olmasını diliyorum. Hepimize hayırlı olsun." dedi.

TBMM Başkanvekili Adan, daha sonra 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Şanlıurfa'da düzenlenen "TEKNOFEST Güneydoğu"ya değinerek, şehirde sadece bir festival düzenlenmediğini, aynı zamanda "tarihin sıfır noktasından geleceğin zirvesine uzanan bir köprü kurulduğunu" anlattı.

Türkiye'nin bugün savunma ihracatında dünyanın en büyük 11. ülkesi konumunda bulunduğunu söyleyen Yazmacı, "Harran Ovası'nda büyüyen bir çocuğun bir gün bu ülkenin uydusunu tasarlayacağına artık hepimiz inanıyoruz. GAP Havalimanı'nda çocuklarımızın gözlerindeki ışığı gördüm. KIZILELMA'ya, KAAN'a, HÜRJET'e, GÖKBEY'e bakan bir çocuğun gözlerinde sadece hayranlık yoktu, 'ben de yapabilirim' inancı vardı." diye konuştu.

MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, Gümüşhane'ye yapılan yatırımlardan bahsederek, uluştırma yatırımlarının şehrin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Şehre yönelik yatırım taleplerini de dile getiren Küçük, "Özellikle kırsal bölgelerimizde yaşanan cep telefonu çekim sorunlarının gidirilmesi için gerekli iletişim altyapı yatırımlarının bir an önce yapılmasını bekliyoruz. Yapımı uzun yıllardır devam eden Kelkit-Gümüşhane ve Bayburt-Gümüşhane yollarımızın hızlı bir şekilde tamamlanmasını takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yeni Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Siirt ili hakkındaki konuşmasında, şehirde temiz içme suyu ve altyapı sorunu yaşandığını dile getirdi. Tanal, konuşmasının devamında, "Batman ve Şırnak, Siirt'ten ayrıldı. Şimdi bu iki ilimiz Siirt'ten on kat gelişti. Niye Siirt'e yatırım yapmıyorsunuz?" dedi.

Kaynak: AA
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