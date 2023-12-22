Celal Fırat: Maraş olaylarının gerçek sorumluları yargı önüne çıkartılmalı

DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, Maraş olaylarının gerçek sorumlularının, yargı önüne çıkartılması gerektiğini söyledi.

Fırat, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Maraş olaylarının, 12 Eylül darbesinin altyapısını hazırladığını öne sürdü.

"Maraş olaylarının acısının, gerçek bir yüzleşme olmadan kapanmayacağını" ifade eden Fırat, "Başta Alevi yurttaşlarımız olmak üzere, tüm demokratik kamuoyunun beklentisi, bu katliamı gerçekleştirenlerin, katliam emrini verenlerin ve gerçek sorumluların yargı önüne çıkartılıp hak ettikleri cezalara çarptırılmasıdır." dedi.

Celal Fırat, Maraş olaylarının, bütün ayrıntılarıyla incelenmesi ve gerçek sorumluların yargı önüne çıkartılması amacıyla Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulması için önerge verdiğini belirtti.