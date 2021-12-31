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Çelebi: "Ağrı ortak paydamız" - Son Dakika

Çelebi: "Ağrı ortak paydamız"

31.12.2021 11:23
Çelebi: "Ağrı ortak paydamız"

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi öncülüğünde Türkiye'nin yeni ekonomi modeli ve Ağrı'nın bu programdaki rolü üzerine Ağrı'da iş dünyasıyla istişarelerde bulunmak için bir araya gelindi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi öncülüğünde Türkiye'nin yeni ekonomi modeli ve Ağrı'nın bu programdaki rolü üzerine Ağrı'da iş dünyasıyla istişarelerde bulunmak için bir araya gelindi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya, Ağrı ilindeki kamu ve özel banka müdürleri ve Ağrı'lı iş insanlarının iştirak ettiği programda Yeni Ekonomi Modeli üzerine istişarelerde bulunuldu.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde düzenlenen toplantıya ilişkin konuşan Çelebi "Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme odaklı yeni ekonomi modelimizi ve Ağrı'mızın sistemdeki durumunu, Ağrı iş dünyasıyla verimli bir istişare toplantısında ele aldık, yeni modeli anlattık.

Ağrı'yı her alanda kalkındırmaya, geliştirmeye ve bununla paralel olarak vatandaşlarımızın refah seviyelerini daha da arttırmaya kararlıyız.

Merkezi İdare, Yerel Yönetimler, Üniversitemiz, Sivil Toplum Kuruluşları ve iş insanlarımızla işbirliğinde bu kararlılığı ekonomik değere dönüştürmek, ilimizin ve ülkemizin kalkınmasında bir potansiyele dönüştürmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.

Açıklanan yeni modelle birlikte Türkiye için yeni bir sürecin başladığını da hepimiz görüyoruz. İhracatçımızı destekleyen ve koruyan, yatırım ortamını iyileştiren ve Türk Lirasını güçlendirmeye yönelik açıklanan program etkisini hemen göstermiştir.

Faizi düşürüyoruz ve enflasyonun da inşallah düştüğünü hep birlikte göreceğiz.

Bizlerde bugün yeni ekonomi programına ilişkin ilimizde yüksek vergi veren ve istihdam olanakları sağlayan iş insanlarımızın görüş ve önerilerini alarak Ankara'da bunları ilgili Bakanlara aktaracağız.

Kıymetli iş insanlarımızın Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirilen düşük faiz, yüksek istihdam, yatırım ve ihracat merkezli yeni ekonomi modelimize verdikleri destek için kendilerine teşekkür ediyorum. " dedi. - AĞRI

Çelebi: Ağrı ortak paydamız
Çelebi: Ağrı ortak paydamız
Çelebi: Ağrı ortak paydamız

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Türkiye, Ekonomi, Çelebi, Ağrı, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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