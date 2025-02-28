Çelik: Etnik Kimlikler Doğaldır, Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'yiz

Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Farklı kimliklere sahip olsak da etnik kimlik olarak kendisini Türk, Arap Kürt olarak adlandıran vatandaşlarımızın olması, adlarımızın farklı olması doğaldır ama hepimizin soy adı Türkiye Cumhuriyeti'dir"

"Devletlerin sert ve yumuşak güç unsurları vardır. Bütün güvenlik birimlerimiz Türkiye Cumhuriyeti demokrasisini, vatandaşını korumak için mücadele etmektedir. Yumuşak güç olarak silah bırakma çağrısı sık sık yapılmaktadır"

"Türkmen kardeşlerimize silah çekenler karşısında Türkiye'yi bulacaktır"

"Terör örgütüne fesih çağrısı terörsüz Türkiye merceğinden değerlendirilmektedir bizim açımızdan"

"Geçmişimiz birdir, bugünümüz birdir, geleceğimiz, kaderimiz birdir diyoruz"

"Muhalefetten gelen eleştiriler de kalitesiz eleştirilerdi. İsrail ve ABD doğrultusunda gerçekleştiğini söylemek devletin aklına dönük bilgisizliklerinin tezahürüdür"

"Cumhur ittifakı bir ve bütündür, çatlak yoktur. Sayın Özel konuşurken 'duydum' diye konuşuyor. Emekli diplomatların söylemlerini konuşuyor"

"Sayın Bahçeli'nin şer şebekelerini altüst edecek çağrısı, sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi bütün bunların cevabıdır. Biz parti olarak bütün değerlendirmeleri yapıp bu süreci takip edeceğiz"

ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul İl Başkanlığı binasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.