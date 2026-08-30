Ömer Çelik'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımlayarak, "30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Millet ve devlet hayatımızın en zor zamanlarında ayağa kalkmayı ve tarihi yeniden yazmayı bilen iradenin vatanında yaşıyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 30 Ağustos ruhunu daima taşıyacaklarını belirterek, "30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Millet ve devlet hayatımızın en zor zamanlarında ayağa kalkmayı ve tarihi yeniden yazmayı bilen iradenin vatanında yaşıyoruz. Aynı şuur ve iradeyle geleceğe yürüyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyoruz" ifadelerini kullandı.