Çelik'ten Devlet Mesajı

Politika

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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Birileri de devlete bir takım şartlar dayatmaya kalkıyor. Bu iki yaklaşım da doğru değil. Hangi prensiplerle bu meseleye baktığımızı açıkladık"

"CHP'nin bu konu ile ilgili ilk açıklaması dahil genel olarak bir dikkat titizlik görüyoruz. Tabii ki temkinli olunacaktır, sonraki aşamalara dönük bir takım yaklaşımlar ortaya konulacaktır"

"TSK kademesinde komutanlarımızın adını vererek hedef aldığında bu bilgiye nasıl ulaştığı sorusuna "ben duydum" diyor. Böyle bir açıklama olmaz"

" Bu büyük meseleler, Türkiye'nin terörden kurtulması, belli reformlar herkesin meselesidir. Buna katkı sağlamak, ortak aklı geliştirmek çok kıymetlidir"

" Masa asla devrilmemelidir. İlişkiyi kesmek kolaydır ama onu tamir etmek zordur. Kriz olduğu zaman diplomasiye ihtiyaç vardır"

"Bugünden itibaren hükümet görevinin başındadır. Çok kapsamlı bir ajandamız var. Seçim meselesini hiçbir şekilde konuşmadık"

ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.