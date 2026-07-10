AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Çelik'ten Erhürman'a Geçmiş Olsun Mesajı - Son Dakika
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