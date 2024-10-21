Çelik'ten Terör ve CHP Eleştirisi

Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sayın cumhurbaşkanımızın ve sayın Bahçeli'nin mesajı teröre karşı taviz verilmeyeceği, en doğru şeyin terör faaliyetlerinden vazgeçmek olduğu"

" Özgür Özel'in milletin evine yönelik sözleri son derece yanlıştır. Çankaya yetersiz kalınca Külliye bu ihtiyaçları karşılamaktadır."

"Biz ikinci sınıf vatandaş olgusunu kabul etmiyoruz. Bu eşitsizliklerle ilgili düzenlemeler yaparken Meclis'te karşımızdaki en sert blok CHP'ydi"

"Sorunu çözdük, yıllar sonra Kılıçdaroğlu bu koyu getirip bunu çözeceğiz dedi. Bunu çözerken de karşımızda CHP vardı"

"Büyük İsrail dediklerinde bu Türkiye topraklarının bir kısmına musallat olmayı da içermektedir. Bunlar açıkça ortadayken bir tek Türkiye'de muhalefet "İsrail bizim için tehdit unsur etmiyor" diyor."

ANKARA AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.