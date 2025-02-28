Çelik'ten Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika
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Politika

Çelik'ten Terörsüz Türkiye Vurgusu

AK Parti Sözcüsü Çelik, terör örgütlerinin feshedilmesi ve Kürt sorununa dair önemli açıklamalar yaptı.

28.02.2025 15:55
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bunun esas amacı terörsüz Türkiye'dir. Terör örgütünün silah bırakması ve tamamen feshedilmesi esastır"

" 28 Şubat'ı hayata geçiren, kurum kuruluşlar tarafından yürürlüğe konulanları bu imza ile bertaraf etmiştir. Bu imza milletin demokrasi mücadelesinin mührü aynı zamanda"

"Kürt sorunu bu milletin bir parçasını değil hepsinin sorunudur demiştir. Bu tarihi bir konuşmadır. Burada Kürt sorunu bu milletin tamamının sorunudur ifadesi önemli ve stratejik ifadedir"

"Cumhurbaşkanımız Kürt sorunu bizim sorunumuz demiştir ve yasakların kaldırılması için büyük mücadele vermiştir. Aynı şekilde bu mücadeleyi başörtüsünde de vermiştir, Alevi kardeşlerimizin sorunları için de bu meseleye tüm Türkiye'nin sorunu olarak bakmıştır."

"Kürt sorunu da başörtüsü sorunu da cumhurbaşkanımızın bu iradesi sayesinde çözüldü"

"Türkiye jeopolitik gerçeklerine uygun kardeşlik siyasetini ortaya koymuştur. Bu çerçevede PKK, YPG, PYD hangi isimle olursa olsun tüm uzantıları terör örgütü kendini feshetmeli"

ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul İl Başkanlığı binasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çelik'ten Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika

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