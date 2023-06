Cem Uzan aktif siyaseti bıraktığını açıkladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek çağrısı yaptı

Fransa'da yaşayan Genç Parti Kurucu Genel Başkanı ve iş insanı Cem Uzan, katıldığı programda açıklamalarda bulundu. Aktif siyaseti bıraktığını söyleyen Cem Uzan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözleri dikkat çekti.

"AKTİF SİYASETİ BIRAKIYORUM"

Uzan, "Ben şahsen kendim artık aktif siyaseti bırakıyorum. Türkiye'nin konuları gündeme geldiği zaman fikrimi öğrenmek isteyenlere her zaman fikrimi paylaşırım. Her zaman destek olurum." ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DESTEK OLUNMALI"

Cem Uzan, Türkiye'nin kenetlenip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vermesi gerektiğini söyledi. Uzan, "Türkiye'nin önünde bir 5 sene Sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı vardır, AK Parti'nin iktidarı vardır. Türkiye'nin birleşmesi, kenetlenmesi gerekir ve Sayın Cumhurbaşkanı'na da her konuda destek olunması gerekir. Türkiye için destek olunması gerekir. Yeni bir anayasa için başta destek olunması gerekir. Onun haricinde de ekonomik konular olsun, başka konular olsun... Muhalefet şu olmamalı; ne olursa olsun her şeye karşıyım olmamalı. Eleştiri olabilir, aynı fikirde olmak zorunda değilsiniz her konuda. Ama yapıcı eleştirilerle siyaseti yapmak gerekir." diye konuştu.

"GENÇ PARTİ DE KENDİ YOLUNA GİDECEKTİR"

Uzan, Genç Parti ile ilgili olarak ise, "Ben artık siyaset şapkasını çıkardım, bıraktım. Benim için sadece bir sade vatandaş olarak fikrimi soranlara fikrimi şey yaparım. Genç Parti de kendi yoluna gidecektir. Oradaki arkadaşlar da partiyi doğru gördükleri şekilde ayakta tutacaklardır." şeklinde konuştu.