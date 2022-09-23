Genç Parti kurucusu Cem Uzan, Suriyeli mültecilere yönelik planını anlattı: 6 milyon insanı otobüsle göndermek hayalperestliktir

Genç Parti kurucusu Cem Uzan Babala TV'nin 4'nci programında Oğuzhan Uğur ve katılımcıların sorularını yanıtladı. Uzan, partisiyle ilgili birçok soruya yanıt verirken, mülteciler konusunda politikalarını da anlattı.

''MADDİ İMKAN SAĞLANACAK"

Uzan, ''Sonradan edinen vatandaşlıklar dünyanın her yerinde geri alınabiliyor. Şuan Suriyelilere verilen vatandaşlıklar iptal edilecek. Oturma izinleri iptal edilecek ve kendilerine de maddi imkan sağlanarak ülkelerine dönmeleri teşvik edilecek'' dedi.

''6 MİLYONU OTOBÜSLE GÖNDERMEK GERÇEKÇİ DEĞİL''

Uzan konuşmasının devamında, ''6 milyon insanı bugünün dünyasında trenlere, otobüslere doldurarak göndereceğim demek hayalperestliktir. Kişi başına 2 çocuklu 4 kişilik bir aileye 4000 dolar yani kişi başına 1000 dolar teşvik vereceğiz. Ülkelerine gitmelerini sağlayacağız. Bu 6 milyonun 6 milyonunu halleder mi bilemiyorum ama ciddi bir bölümünü halledeceğine inanıyorum'' ifadelerini kullandı.