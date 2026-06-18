Cemil Tugay CHP'den İstifa Etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) istifa ettiğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Tugay, CHP'nin maruz kaldığı "mutlak butlan" kararı ve takip eden süreçte yaşananların partide büyük zararlara yol açtığını ifade etti.

Üst üste alınan ihraç kararlarının endişe verici olduğunu vurgulayan Tugay, bazı il başkanlarının görevden alınmasının büyük haksızlık ve kabul edilemez bir yanlış olduğunu savundu.

Cemil Tugay, CHP'nin normal demokratik yönetim ortamına en kısa zamanda kavuşması için herkesin üzerine düşen sorumlulukları olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadarki tavrımla, söylemlerimle ve olağanüstü kurultay için imzamı vererek bu sürece elimden geldiğince katkı vermeye çalıştım. Ancak anlıyor ve görüyorum ki iyi niyetli çabalarımız beklediğimiz süre içerisinde sonuç vermeyecek, bunun yanında pek çok parti üyemiz haksız ve hukuksuz bir şekilde hedef yapılmaya devam edilecektir. Ülkemizin her türlü kurgu, vesayet ve manipülasyondan uzak, halkımızın refahı için çalışan bir Cumhuriyet Halk Partisine ihtiyacı olduğuna yürekten inanıyorum. Yaşamım boyunca bu mücadelenin bir parçası olmaya devam edeceğim. Ancak 'mutlak butlan CHP'si' bu mücadelenin çatısı değildir. Bu kanaat ve düşüncelerle, büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi sürdürecek, şehrimize ve halkımıza tüm gücümle hizmet etmeye devam edeceğim."