Çerçeve Yasa Adalet Komisyonu'ndan Geçti - Son Dakika
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Çerçeve Yasa Adalet Komisyonu'ndan Geçti

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Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünlüğü güçlendirecek çerçeve yasa teklifi kabul edildi.

Çerçeve yasa olarak bilinen teklif Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

Çerçeve yasa olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünlüğün Güçlendirilmesi adıyla verilen teklif Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında kurul oluşturulacak. Kurul, Cumhurbaşkanı yardımcısının yanı sıra Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanları, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri'nden ibaret olacak. Kurul tarafından alt komisyonlar oluşturabilecek. Kurul, sürecin örgüt nezdindeki ilerlemesini sağlamak üzere alt komisyonlarda görevlendirme yapabilecek.

TBMM bünyesinde İzleme Komisyonu kurulacak

Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten adam öldürme suçu ile 01/06/2005 tarihinden önce işlenen müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet cezası gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar hariç olmak üzere, 15 yıl veya daha az cezayı gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl süreyle ertelenecek. Kararı infaz hakkimi verecek.

Erteleme kararı, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma aşamasında yargılamayı gerçekleştiren mahkeme tarafından verilecek.

Erteleme kararı verilecek suçlardan dolayı verilmiş tutuklama ve adli kontrol kararlarının, soruşturma ve kovuşturmanın bulunduğu evredeki yetkili hakim veya mahkeme ile bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay ilgili ceza dairesi değerlendirecek ve şartlarının bulunması halinde kaldırılacak.

Verilen erteleme kararları, bunlara mahsus sisteme kaydedilecek ve bu kayıtlar bir soruşturma ve kovuşturmaya bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından istenmesi halinde, kişinin erteleme süresi içinde yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğinin tespiti amacıyla kullanılabilecektir.

Örgüt mensuplarının yanlarında getirdikleri yahut beyan ettikleri silah, mühimmat, gereç, patlayıcı madde ve her türlü malzeme kayıt altına alınacak.

Milli Güvenlik Kurulu kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakiben 6 ay içinde kanun hükümlerinde yararlanmak isteyenlerin bulundukları yerdeki Cumhuriyet başsavcılıklarına veya Kurul tarafından görev verilen kurumlara yazılı olarak bildirenlere uygulanacak.

Kanun kapsamında verilen görevler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından ivedilikle yerine getirilecek.

Kanun amaç ve faaliyetleri kapsamında verilen görevleri yerine getiren kişilerin bu görevleri nedeniyle hukuki, idari veya cezai sorumluluğu doğmayacak.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Çerçeve Yasa Adalet Komisyonu'ndan Geçti - Son Dakika

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