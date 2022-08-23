Kiliçdaroğlu: "İnşallah Türkiye'yi, sorunu olmayan bir ülke yapacağız" - Son Dakika
Üye Girişi

Kiliçdaroğlu: "İnşallah Türkiye'yi, sorunu olmayan bir ülke yapacağız"

23.08.2022 13:09
Kiliçdaroğlu: "İnşallah Türkiye'yi, sorunu olmayan bir ülke yapacağız"

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Niğde'ye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; "Bu güzel ülkede hepimiz huzur içinde bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında mahallelerinde, parklarında gezebiliriz. Sorunlarından arındıracağız inşallah Türkiye'yi, sorunu olmayan bir ülke yapacağız" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Niğde'ye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; "Bu güzel ülkede hepimiz huzur içinde bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında mahallelerinde, parklarında gezebiliriz. Sorunlarından arındıracağız inşallah Türkiye'yi, sorunu olmayan bir ülke yapacağız" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; grup toplantısını yapmak için Niğde'ye geldi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ilk olarak Niğde merkez Şadırvan Park'da halka hitap etti. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, "Hiç kimsenin endişesi olmasın; beşli çetelerin adamı değil, esnafın, sanatkarın, çiftçinin adamıyım. Niğde'nin ne kadar mağdur edildiğini biliyoruz, orta Anadolu'nun ne kadar mağdur edildiğini biliyoruz. Çiftçinin alın terinin karşılığını almadığını biliyoruz. Çiftçinin bütün girdilerinin çok pahalı olduğunu biliyoruz. Tarım stratejik bir sektördür. Çiftçi çalışmazsa 85 milyon aç kalır. Bunu Ankara'dakilerin de duymasını istiyorum. Sakin, olacağız, sabırlı olacağız. Sandık gelecek, Allah nasip ederse demokratik yollarla hakkını teslim edeceğiz. Yani haramilerin düzenine, saltanatına hep beraber demokratik yollarla son vereceğiz. Kimsenin endişesi olmasın. Sevgili genç kardeşim, kimse umutsuzluğa kapılmasın burası güzel bir ülke. Bu güzel ülkede hepimiz birbirimizi kucaklayarak yaşayabiliriz. Bu güzel ülkede hepimiz huzur içinde bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında mahallelerinde, parklarında gezebiliriz. Sorunlarından arındıracağız inşallah Türkiye'yi, sorunu olmayan bir ülke yapacağız. Bunun mücadelesini vereceğiz. Esnafa sahip çıkacağız. Esnaf Bakanlığı kuracağımıza söz veriyorum. Her fabrika bir kaledir. Her fabrikanın ürettiği, her fabrikada yüzlerce, binlerce işçinin çalıştığı bir Türkiye inşa edeceğiz. Biz niye siyaset yapıyoruz? Biz siyaseti cebimiz için değil, köşeyi dönmek için değil, kul hakkı yemek için değil, siyaseti bu millet için yapacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun Niğde programı Parti Grup Toplantısı ile Niğde'nin kanaat önderleri, muhtarları ve STK temsilcileri ile yapacağı toplantı ile devam edecek. - NİĞDE

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu: Siyaseti bu millet için yapacağız Kılıçdaroğlu: Siyaseti bu millet için yapacağız Kılıçdaroğlu, Niğde'de...: 'Ben Beşli Çetelerin, Tefecilerin Değil Esnafın, Çiftçinin, Alın Teri Dökenlerin Adamıyım' Kılıçdaroğlu, Niğde'de...: 'Ben Beşli Çetelerin, Tefecilerin Değil Esnafın, Çiftçinin, Alın Teri Dökenlerin Adamıyım'
Kaynak: İHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Niğde, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kiliçdaroğlu: 'İnşallah Türkiye'yi, sorunu olmayan bir ülke yapacağız' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:38 Bakan Koca son durumu açıkladı! Türkiye'de maymun çiçeği vaka sayısı artıyor
12:30 İlyas Salman'ın hayatını kaybeden Civan Canova için yaptığı paylaşım tepki çekti
12:02 Bakan Nureddin Nebati'den çarpıcı sözler! Enflasyonda düşüş için tarih verdi
11:46 Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Civan Canova için düzenlenen törende Nursel Köse ve Nesrin Cavadzade gözyaşlarına hakim olamadı
11:42 Kepçeyi salıncak yapan işçilerin tehlikeli eğlencesi!
11:50 Sosyal konut projesinin detaylarını Bakan Murat Kurum anlattı: Asgari ücretliler ödeyebilecek
11:13 Seveni kadar sevmeyeni de çok! İşte zengin besin kaynağı yeşil mercimeğin faydaları...
11:13 Çöp evde bulunan şarkıcı Engür Kalender'in "Beni bu eve Gülben Ergen kilitledi" sözlerine yalanlama: Eminim doğrudur, anahtar cebimde!
11:03 Sağlık Bakanı Koca tarih verip uyardı: 65 yaş üstü hatırlatma dozlarını yaptırmalı
10:57 Bakan Çavuşoğlu, Türk vatandaşlarına vize vermeyen AB ve ABD'yi eleştirdi: Seçim öncesi AK Parti iktidarını zorda bırakmak için yapıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 13:20:06. #1.13#
SON DAKİKA: Kiliçdaroğlu: "İnşallah Türkiye'yi, sorunu olmayan bir ülke yapacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement