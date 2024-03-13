Çetinkaya "Bana yapamaz diyenler 15 yıldır kataloglarda aynı projeleri sunuyor"

AK Parti'nin Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, projeleriyle ilgili son günlerde diğer parti adaylarının yapamaz yönündeki söylemlerine cevap vererek, "Bana yapamazsınız diyenler 15 yıldır kataloglarda aynı projeleri sunuyor" dedi.
" Cumhurbaşkanımızın Karabük'e özel ilgisi var"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem Karabük'le alakalı, hem de kendisi ile ilgili olarak özel ilgisi olduğunu ifade eden Başkan adayı Çetinkaya," Çünkü zamanında Cumhurbaşkanımızda 39 yaşında genç bir belediye başkanıydı İBB'de. Biz de ondan üç yaş küçük bir kardeşi olarak, yine aday olarak bugün AK Parti'nin en genç belediye başkan adayıyım. Yani baktığımızda Cumhurbaşkanımızda süreci iyi takip ediyor ve birçok kez de görüşmemizde de sen seçimi al, hizmet noktasında, proje noktasında Karabük'ü ihya edeceğiz dedi. Hedefimiz her zaman vatandaşımızın, halkımızın, milletimizin hizmetkarı olmak. Ben milliyetçi ve muhafazakar bir yani bulunduğum toplum muhafaza etme değerlerimi kültürümü ailemi, bayrağımı dinimi muhafaza etmeye çalışan demokrasinin cumhuriyetini muhafaza etmeye çalışan bir bireyim" ifadesinde bulundu.
"Bana yapamaz diyenler 15 yıldır bu kataloglarda aynı projeleri sunuyor"
Katıldığı canlı yayında projelerin diğer partilerin adayları tarafından eleştirildiği yönündeki soru üzerine Çetinkaya, " Emeklilere vereceğimiz destek var. İhtiyaç sahibi olan emeklilerimiz var. Atıyorum taksiti var, kirası yüksek, müşkül bir duruma düşmüş, düğün yapmış, biz orada iyi niyetliyiz. Burada bin TL için gelip de bizi çok böyle zorlayacak durumuda Biz burada Kent Kart kültürüne geçeceğiz şehirde. Bunu sadece emeklimiz değil, gençlerimize, kadınlarımıza kadar kullanacağız. Emeklimizin kent kartına yükleyeceğimiz bin TL'yi yerel marketlerden ve yerel esnaflardan alışverişlerini yapacak. Biz bunu tesis edeceğiz. Şimdi ben bunu söylüyorum, ihtiyaç sahibi emekliye ben bunu veriyorum diyorum. Sonra projelerimi açıklıyorum bana yapamazsın diyorlar. İşte Gar sahası ortada, bakan diyor, yapacağız, tahliye edeceğiz diyor, ısrarla yapamazsın diyorlar. Şimdi kardeşim sen ne yapacaksın? Bana onu anlat. Herkes aynı söylemde ama kardeşim benim arkamda Cumhurbaşkanı var. Ben hükümet partisiyim. Bugün hükümet partisinin belediyelerinde bunlar uygulanıyor zaten. Bugün çeyiz desteğini benim birçok partimin belediye başkanlığı veriyor. Bugün gençleri destekleri veriyor. İşte hepsinde öğretilmiş çaresizlik var. Adaylarda da var bu öğretilmiş çaresizlik. Araç çayını yapacağım diyorum, yapamaz diye herkes kuduruyor. Kastamonu, Amasya Kırşehir yapıyor, herkes yapıyor. Bizim Karabük'e gelince başta adaylar hopluyor, yapamaz diye. Ben yapacağım diyorum. Ben Cumhurbaşkanıma, bakanıma gideceğim, vekillerimi aktif kullanacağım ve ben bu dere kenarını da gar sahasını yapacağım. Bana yapamaz diyenler 15 yıldır bu kataloglarda aynı projeleri sunuyor. Nasıl olacak o iş? Bana yapamaz diyorsun. Arkamda bakan var, cumhurbaşkanı var, bütçe var diyorum. Bugün birlik var, beraberlik var diyorum. Ama bana bunu diyen arkadaşlar hala bu çay kenarına doğru proje çiziyor" diye konuştu
"Ben beş yılda bu kataloğu yapmazsam o zaman bana sorsunlar"
15 yıl geçmiş ve dördüncü seçime gidiyoruz hala Gar sahası ve Araç çayı kenarına proje çiziyoruz diyen Çetinkaya, "Daha önce Mehmet Ceylan ve Burhanettin Uysal'ın da vardı, şimdi benim de var. Ama biz seçilmediğimiz için bunu gerçekleştirmedik. ya bu arkadaş her seferinde seçiliyor. Üç seferdir seçiliyor. Artık Gar sahasının ihya olma zamanı gelmedi mi? Bugün açılış yapılması gerekmez miydi? Bugün araç çayının kenarı sosyal tesislerle donatılsaydı olmaz mıydı?. O açıdan şimdi kimse bizi sorgulamasın. Bize bir dönem versinler, beş yıl. Ben beş yılda bu kataloğu yapmazsam o zaman bana sorsunlar. Bu Araç çayı modernize olmazsa bana o zaman sorsunlar. Bugün hepsi bakıyorum bana canlı yayınlarda laf atıyor. Niye atıyorsunuz? Ben miyim belediye başkanı. Belediye başkanı ben değilim ama 1 Nisan sabahı ben olacağım bu görünüyor. O açıdan da görüyorum ki herkes böyle ufaktan bir şeyler yapmaya çalışıyor. O açıdan Gar sahasını, Araç yayını yapacağız ve Karabük'e modern konutlar, depreme dayalı konutlar yapacağız ve artı sosyal projemizi hayata geçirerek aklımızdaki Karabük'ü inşa edeceğiz" diye konuştu.
"Sahada güzel bir karşılık var, bir enerji var"
Sahada güzel bir karşılık ve kendisine yönelik iyi bir enerjinin olduğunu da anlatan Özkan Çetinkaya, "Balıklar kayasındaki kavşağı biz hükümete yaptırabilir miydik? Yaptırabilirdik. Oraya verilen parayla bu emeklilere üç yıl, dört yıl, bir dönem destek verebilirdin. TÜBİTAK bu bilim merkezlerini yapıyor. Aynısını yapıyor daha iyisini yapıyor. İşte bir kontak olsa bunlar bedava yapılacak işler. Hükümetin yaptığı işler. O kaynaklar belediyenin kasasında kalırdı. Biz kaynak oluştururuz, kaynakta sıkıntı yok. Kimse bizi eleştirmesin. Yapamazsak o zaman eleştirin. Siyaset iddia işi, eleştiri işi değil. İddian varsa çık kardeşim iddianı konuş. Ben de bunu yapacağım, öyle diyeceğim, böyle diyeceğim. Ama sen gel yok o öyle yok böyle. Hepsinin ağzı bir, niye? Çünkü 36 yaşındaki adam almış üç boy önde gidiyor. Şimdi sahada güzel bir karşılık var, bir enerji var. Bu da son on günde iyi hissediliyor. Ben buranın öz evladıyım bu programlar olunca en çok sevinecek olan benim. Burası benim memleketim. Bu proje hayata geçtiğinde en çok sevinecek olan benim. O açıdan kimse benim projelerime de benim paketlerime de laf etmesin. Herkes kendine baksın ne verebiliyor? Onu konuşsun. 5 yılın sonunda ben bunları hayata geçirmezsem o zaman kim ne derse desin boynumun borcudur. Ben daha ilk defa aday oldum ve ilk defa belediye başkanı olacağım. İlk defa broşür yaptırdım ve ilk defa söz veriyorum. ya demem şu benim 5 yıl sonra görecekler bak, hepsini açılışını yapacağız. Çalışırsan Karabük'te aşamayacağımız hiçbir şey yok" diye konuştu. - KARABÜK
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