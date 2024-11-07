Cevdet Akay, Karabük İçin Yatırım Talep Etti

Politika

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe teklifi görüşmelerinde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya Karabük'ün ilçelerinin yarım kalan sulama ve dere ıslah projelerini sıralayarak yatırım talebinde bulunan Akay, safran çiçeğinin daha fazla alanda ekiminin yapılması için de teşvik desteği talebinde bulundu.

Merkez, Safranbolu, Yenice, Eflani, Eskipazar ve Ovacık ilçelerinde yarım kalan sulama projelerini Bakan Yumaklı'ya aktararak ödenek talebinde bulunan Akay, "Eskipazar Adiller Göleti, Merkez Düzçam Göleti, Safranbolu Yazıköy Göleti, Safranbolu Ovacuma Göleti gibi projeler var. İhaleye çıkılmış, projelere başlanmış fakat 2024 yılında 2 lira, 1 lira ödenek ayrılmış. Safranbolu Ovacuma Gölet projesine 34 milyon harcama yapmışsınız ama 2024 için hiçbir ödenek ayırmamışsınız. Yapılan yatırımlar da boşa gidiyor" dedi.

Bakan Yumaklı'ya ödenek yetersizliği nedeniyle duran dere ıslah projelerini de sıralayan CHP'li Akay, "Dere ıslah çalışmalarıyla ilgili çok büyük sıkıntılar var. Karabük Eskipazar Göleti, Beşpınar Köyü Deresi, Karaören Köyü, Soğanlı Çayı, Acıöz Köyü gibi dere ıslah yerlerinde çalışmalar durmuş. Hiçbir harcama yok. Bizim bölgemiz selle ilgili sorunu olan bir bölge. Özellikle Yenice Ibrıcak, Yeniköy dere ıslah çalışmaları 'Ödenek yok' denilerek yarım bırakıldı. Bu durum en ufak bir yağışta Yenice'mize felaket getirecektir. Aynı şeyler Navsaklar, Geren, Bostanbükü ve Ovacuma Köyü için de geçerli. Bununla ilgili sorunların da giderilmesini sizden istirham ediyorum" ifadelerini kullandı. - KARABÜK