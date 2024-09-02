Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'daki Meclis Seçimlerini Kutladı

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'da yapılan 7. Dönem Meclis seçimlerinden zaferle ayrılan Yeni Azerbaycan Partisi'ni ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i kutladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Azerbaycan'da yapılan 7. Dönem Meclis seçimlerinden zaferle ayrılan Yeni Azerbaycan Partisi'ni ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'i içtenlikle tebrik ediyorum. 30 yıl aradan sonra Karabağ da dahil olmak üzere Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemen topraklarında gerçekleştirilen ilk parlamento seçimleri olmasından da ayrıca memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim. Dün gerçekleştirilen Parlamento seçimlerinin bölge barışı ve istikrarına katkı sunmasını temenni ediyor, seçim sonuçlarının kardeş Azerbaycan halkı ve Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını diliyorum."