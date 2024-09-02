Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'daki Meclis Seçimlerini Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'daki Meclis Seçimlerini Kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'da gerçekleşen 7. Dönem Meclis seçimlerinde başarı elde eden Yeni Azerbaycan Partisi'ni ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i tebrik etti. Yılmaz, seçimlerin Azerbaycan'ın egemen topraklarında 30 yıl aradan sonra yapılan ilk parlamento seçimleri olması nedeniyle memnuniyet duyduğunu belirtti ve bu sonuçların bölge barışına katkıda bulunmasını umduğunu ifade etti.

02.09.2024 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'da yapılan 7. Dönem Meclis seçimlerinden zaferle ayrılan Yeni Azerbaycan Partisi'ni ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i kutladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Azerbaycan'da yapılan 7. Dönem Meclis seçimlerinden zaferle ayrılan Yeni Azerbaycan Partisi'ni ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'i içtenlikle tebrik ediyorum. 30 yıl aradan sonra Karabağ da dahil olmak üzere Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemen topraklarında gerçekleştirilen ilk parlamento seçimleri olmasından da ayrıca memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim. Dün gerçekleştirilen Parlamento seçimlerinin bölge barışı ve istikrarına katkı sunmasını temenni ediyor, seçim sonuçlarının kardeş Azerbaycan halkı ve Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, İlham Aliyev, İlham Aliyev, Azerbaycan, Azerbaycan, Politika, Güncel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'daki Meclis Seçimlerini Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:59 Erbakan’dan, partisindeki istifalara ilişkin ilk yorum: Yüzde 79’a rağmen yapılan işten hayır gelmez Erbakan'dan, partisindeki istifalara ilişkin ilk yorum: Yüzde 79'a rağmen yapılan işten hayır gelmez
20:37 İsrail’de Protestsler Zirveye Ulaştı: Netanyahu’ya İstifa Çağrısı İsrail'de Protestsler Zirveye Ulaştı: Netanyahu'ya İstifa Çağrısı
19:58 10 gündür aranıyordu 12 yaşındaki Sude Naz dedesinin evinde bulundu 10 gündür aranıyordu! 12 yaşındaki Sude Naz dedesinin evinde bulundu
18:38 Kayıp Narin Olayında Yeni Gelişme: Amca Salim Güran Tutuklandı Kayıp Narin Olayında Yeni Gelişme: Amca Salim Güran Tutuklandı
17:50 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası tutuklandı 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı
11:12 Avusturya’da Şok Edici Ameliyat: Cerrah Kızını Alıp Operasyona İzin Verdi Avusturya'da Şok Edici Ameliyat: Cerrah Kızını Alıp Operasyona İzin Verdi
11:08 ABD’li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi Resmen uçuşa geçecek ABD'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek
10:52 8 aylık ayrılık yaradı Torreira ve Devrim Özkan ayna karşısında aşka geldi 8 aylık ayrılık yaradı! Torreira ve Devrim Özkan ayna karşısında aşka geldi
10:50 Özcan Deniz koruma ordusuyla gezmeye başladı Kadına yaptıkları muamele tepki çekti Özcan Deniz koruma ordusuyla gezmeye başladı! Kadına yaptıkları muamele tepki çekti
10:47 Döviz Kurları Haftaya Temkinli Başladı: DolarTL 34,04 Seviyelerinde Döviz Kurları Haftaya Temkinli Başladı: Dolar/TL 34,04 Seviyelerinde
10:45 Ben Affleck’e boşanma davası açan Jennifer Lopez, gittiği alışveriş merkezinde dans etti Ben Affleck'e boşanma davası açan Jennifer Lopez, gittiği alışveriş merkezinde dans etti
10:08 TÜİK, Türkiye Ekonomisinin 2. Çeyrek Büyüme Rakamlarını Açıkladı TÜİK, Türkiye Ekonomisinin 2. Çeyrek Büyüme Rakamlarını Açıkladı
09:54 Hindistan’da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti Hindistan'da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 22:09:36. #1.12#
SON DAKİKA: Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'daki Meclis Seçimlerini Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement