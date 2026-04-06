Cevdet Yılmaz'dan Anadolu Ajansı'na Kutlama
Cevdet Yılmaz'dan Anadolu Ajansı'na Kutlama

06.04.2026 14:35
Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı'nın 106. yıl dönümünde bilgi kirliliğine karşı önemli misyonunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bilgi kirliliğinin arttığı, iletişim alanında güç mücadelesinin öne çıktığı bir dönemde, Anadolu Ajansı gibi köklü kurumlar ülkemiz ve insanlık adına çok daha hayati bir misyon üstlenmektedir." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal medya hesabından, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla paylaştığı mesajda şunları kaydetti:

"Milli Mücadelemizin önemli bir dönüm noktasında kurulan Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Bilgi kirliliğinin arttığı, iletişim alanında güç mücadelesinin öne çıktığı bir dönemde, Anadolu Ajansı gibi köklü kurumlar ülkemiz ve insanlık adına çok daha hayati bir misyon üstlenmektedir. Bu vesileyle, her koşulda büyük bir sorumluluk bilinciyle görev yapan ve önemli bir referans noktası olmayı sürdüren Anadolu Ajansının kıymetli mensuplarına emekleri için teşekkür ediyor, başarılarının artarak devamını diliyorum."

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Politika, Kültür, Medya, Son Dakika

Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe Milyonlarca lira hurdaya döndü Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe! Milyonlarca lira hurdaya döndü
İran, dört ülkeyi aynı anda vurdu Savaş bir anda şiddetlendi İran, dört ülkeyi aynı anda vurdu! Savaş bir anda şiddetlendi
Maç esnasında kalp krizi geçiren antrenörden acı haber Maç esnasında kalp krizi geçiren antrenörden acı haber
6 puanlık maçta Antalyaspor 3 golle kazandı 6 puanlık maçta Antalyaspor 3 golle kazandı
Lakabı oldu adı Duyanlar kulaklarına inanamıyor Lakabı oldu adı! Duyanlar kulaklarına inanamıyor
Maltepe’de borç kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı Maltepe'de borç kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

16:26
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
16:16
ABD-İsrail’den İran’a yeni saldırı Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu
ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı! Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu
16:12
Sadettin Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı
Sadettin Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı
15:56
Gülben Ergen savcılıkta ifade verdi
Gülben Ergen savcılıkta ifade verdi
15:47
Khabib Nurmagomedov Arda Güler’le diyaloğunu paylaştı Aldığı yanıt olay oldu
Khabib Nurmagomedov Arda Güler'le diyaloğunu paylaştı! Aldığı yanıt olay oldu
15:26
Uşak Belediye Meclisi’nde oylama: İşte Özkan Yalım’ın yerine seçilen isim
Uşak Belediye Meclisi'nde oylama: İşte Özkan Yalım'ın yerine seçilen isim
