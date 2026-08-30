Cevdet Yılmaz'dan KKTC Deniz Kazası Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "KKTC'de meydana gelen elim deniz kazasında hayatını kaybeden yolculara Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "KKTC'de meydana gelen elim deniz kazasında hayatını kaybeden yolculara Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Kazanın meydana geldiği ilk anlardan itibaren yürütülen hızlı ve koordineli çalışmalar neticesinde 237 yolcunun sağ salim karaya ulaştırılması en büyük tesellimizdir. Halen kayıp olan yolcularımıza da bir an önce sağ salim ulaşılmasını temenni ediyor, bu yönde aralıksız sürdürülen arama kurtarma çalışmalarından hayırlı haberler bekliyoruz. Arama kurtarma faaliyetlerine katılan KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarına, sahada büyük bir özveriyle görev yapan ekiplere ve gönüllülere şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.