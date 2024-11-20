Cevdet Yılmaz'dan Muhalefete Sert Tepki - Son Dakika
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Politika

Cevdet Yılmaz'dan Muhalefete Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya yönelik muhalefet temsilcilerinin anti demokratik engelleme çabasını kınadı ve Plan ve Bütçe Komisyonu'nun demokratik bir platform olduğunu vurguladı.

20.11.2024 12:51
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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bütçe görüşmeleri kapsamında Komisyon'a gelen İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya yönelik bazı muhalefet temsilcileri tarafından ortaya konan kaba kuvvete dayalı, anti demokratik engelleme çabasını en güçlü şekilde kınıyorum" dedi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Plan ve Bütçe Komisyonu Gazi Meclisimizin köklü gelenekleri olan, teknik niteliği öne çıkan bir organıdır. Plan ve Bütçe Komisyonu üst düzey müzakerelerin yapıldığı, söyleyecek sözü olan herkesin yerleşik kurallar içinde özgür bir şekilde farklı fikirlerini ve eleştirilerini ifade ettiği demokratik bir platformdur. Bütçe görüşmeleri kapsamında Komisyon'a gelen İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya yönelik bazı muhalefet temsilcileri tarafından ortaya konan kaba kuvvete dayalı, anti demokratik engelleme çabasını en güçlü şekilde kınıyorum. Milli iradenin tecelligahı olan Gazi Meclis, kaba kuvvetin değil fikirlerin yarıştığı bir ortamda, milletimize yaraşır bir asaletle ve hukuk çerçevesinde görevini yapmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, İçişleri Bakanı, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Cevdet Yılmaz'dan Muhalefete Sert Tepki - Son Dakika

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