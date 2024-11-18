Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyonda iddialı konuştu: Bu tarihten itibaren bahsetmeyeceğiz - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyonda iddialı konuştu: Bu tarihten itibaren bahsetmeyeceğiz

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin 2024 yılı itibarıyla enflasyondan büyük ölçüde kurtulacağını belirtti. Yılmaz, "Gelecek yılın özellikle ortalarına, sonbahar dönemlerine geldiğimizde büyük oranda artık enflasyondan bahsetmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

18.11.2024 17:47  Güncelleme: 18:33
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Gelecek yılın özellikle ortalarına, sonbahar dönemlerine geldiğimizde büyük oranda artık enflasyondan bahsetmeyeceğiz." dedi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN "ENFLASYON" AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen "Denizli İş Dünyası Buluşması"na katıldı. Burada konuşan Yılmaz, orta ve uzun vadede büyüme ve enflasyon arasında bir çelişki bulunmadığını, Türkiye tarihinde enflasyonun en düşük olduğu dönemlerde büyüme hızının en yükseğe çıktığını söyledi. Enflasyonu düşürmenin hem büyüme hem sosyal açıdan çok kıymetli olduğunu belirten Yılmaz, yılın ilk altı ayında Türkiye ekonomisinin yüzde 3,8 büyüdüğünü bildirdi.

"GELECEK YIL BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 4"

Gelecek yıl yüzde 4 civarlarında büyüme beklediklerini belirten Yılmaz, 2026 ve 2027'de ise yüzde 4,5 ve 5 gibi bir büyümeyle dünya ortalamasının üstünde performans hedeflediklerini, milli gelirin de bu yıl sonunda 1,3 trilyon doları geçeceğini tahmin ettikleri söyledi.

"GELECEK YILIN ORTALARINDA ENFLASYONDAN BAHSETMEYECEĞİZ"

Yıl sonu itibarıyla ihracatın 264 milyar dolara ulaşmasını öngördüklerini bildiren Yılmaz, 8 Kasım itibarıyla Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) 37,9 milyar dolara kadar düştüğünü, brüt rezervlerin ise 157,3 milyar dolara ulaştığını aktardı. Enflasyonun 4 ayda 27 puan düştüğünü belirten Yılmaz, "Bu eğilimin önümüzdeki dönemde de devam etmesini bekliyoruz. Gelecek yılın özellikle ortalarına, sonbahar dönemlerine geldiğimizde büyük oranda artık enflasyondan bahsetmeyeceğiz." diye konuştu.

Yılmaz, geçen yıl bütçe açığının milli gelire oranını yüzde 5,2 seviyesinde tutmayı başardıklarını, bu yıl ise yüzde 4,9 civarında bir rakam beklediklerini belirterek, deprem harcamalarının bütçe üzerindeki etkisinin geçici olduğunu ifade etti. Gelecek yıl yüzde 3 civarında bir bütçe açığı öngördüklerini, sonraki yıllarda yüzde 3'ün altına giden bir bütçe açığını tahmin ettiklerini aktaran Yılmaz, bu konuda Türkiye'nin tarihsel ortalamalarına geri dönen bir patika izleyeceklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyonda iddialı konuştu: Bu tarihten itibaren bahsetmeyeceğiz
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyonda iddialı konuştu: Bu tarihten itibaren bahsetmeyeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Ferhata Geçer:
    Demek ki tam yerleştirecekler... 38 3 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Size göre öyle,etiketler hiç öyle göstermiyor sayın bakan !!! 31 2 Yanıtla
  • Abdullah Şimşek:
    Hep aynı hikayeler :) 24 2 Yanıtla
  • McA !:
    Biz sizin yakanlarınıza doyduk , Nerenizi yırtarsanız yırtın size Bi daha oy moy yok, Şu pandemi den bu yana anamızdan emdiğimiz burnumuzdan geldi. Sürekli kendi hatalarınızı başkalarının üzerine atarak bide zeytinyağ modeliniz yok mu ,insaları siz aptal mı sanıyorsunuz 18 2 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN:
    Kendilerinin tuzu kuru nasılsa 16 0 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    sen dedin bizde yutuk 13 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ekonomiyi Düzeltin Cebinizi Doldurmayın Emekli Maaş Ne Olacak 11 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bunlar gerçekten bu ülkede mi yaşıyor?Daha milletin cebine girecek zamlara 3 ay varken çarşı pazar yanıyor bu adam ne anlatıryor?Pırasa pırasa bile1.1 dolara kilosu sen konuşuyorsun?Dolar dolar diyerek zam yapıyorlardı ya kardeşim dolar da aylardır yerinde sayıyor..Her şey aldı başını gidiyor ..Şu an için Türkiye'de ki en ucuz dolar oldu.Bana sorarsanız... 11 0 Yanıtla
  • Mehmet Aydın:
    Resmen dalga geçiyorlar artık 8 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    son 12 yildir ayni turku. skilmadilarda _ecek _acak demekten. gerci secmeni inaniyor ne diyecen 6 0 Yanıtla
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