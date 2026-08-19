Cevdet Yılmaz Eskişehir'de
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yarın Eskişehir Valiliği'ni ziyaret ettikten sonra toplantıya katılacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yarın Eskişehir'e geleceği belirtildi.
Yılmaz'ın öğleden sonra ilk olarak Eskişehir Valiliğini ziyaret edeceği, daha sonra bir otelde düzenlenecek Eskişehir Kalkınma Platformu Ekonomi İstişare Toplantısı'na katılacağı açıklandı.
Kaynak: İHA
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