Cevdet Yılmaz, Sırrı Süreyya Önder'i Hastanede Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Cevdet Yılmaz, Sırrı Süreyya Önder'i Hastanede Ziyaret Etti

Cevdet Yılmaz, Sırrı Süreyya Önder\'i Hastanede Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Önder'in sağlık durumu hakkında olumlu haberler aldıklarını belirtti.

17.04.2025 12:23
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e ziyaret etmek için hastaneye geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bugün Sırrı Beyin durumu ile ilgili daha olumlu haberler alıyoruz. Tabi bu sürecin bittiği anlamına gelmiyor. Uzun soluklu bir tedavi süreci. Çok ağır bir sağlık tablosu ile karşı karşıyayız. Ama en etkili şekilde ehli kadroların müdahale ettiği sağlık süreci olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Gereken her şey yapılıyor" dedi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, önceki akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılırken, geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakım servisindeki tedavisine devam ediliyor. Siyasilerin Önder'e ziyaretleri de sürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Önder'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Burada doktorlardan ve yetkililerden bilgi alma imkanımız oldu. Bugün Sırrı Beyin durumu ile ilgili daha olumlu haberler alıyoruz. Tabi bu sürecin bittiği anlamına gelmiyor. Uzun soluklu bir tedavi süreci. Çok ağır bir sağlık tablosu ile karşı karşıyayız. Ama en etkili şekilde ehil kadroların müdahale ettiği sağlık süreci olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Gereken her şey yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız gerek doktor, gerekse de Sağlık Bakanı kanalıyla doğrudan kurduğu temaslarla bu süreci yakından takip ediyor. Bizlerde bugün buradayız. Sırrı bey bir siyasetçi. Farklı fikir ve düşünceleri olan bir insan. Ama her şeyden önce bir insan ve insan odaklı bir bakış açısıyla siyasete yaklaşan çok farklı kesimlerle farklı düşünen insanlarla köprüler kurabilen bir kişiliğe sahip. Bununla da siyasi hayatımıza önemli katkılar yapmış bir şahsiyet. Moralini hep biliyoruz. En zor şartlarda dahi yaptığı esprilerle ve sıcak yaklaşımlarla gündem olmuş bir kişilik. Hayatını, direncini biliyoruz. Bu sağlık mücadelesinden de başarılı bir şekilde çıkacağına yürekten inanıyoruz. Dua ediyoruz, geçmiş olsun ve acil şifalar diliyoruz. Kızı ile de kısa bir görüşme imkanımız oldu. Çok ağır bir sağlık tablosu var. Uzun bir süre daha mücadele devam edecek. Gün gün bu süreci sağlık ekiplerinden takip edeceğiz. Sağlık her şeyin başı. Bir an önce sağlığına kavuşup aramıza dönmesini temenni ediyoruz. Dualarımız Sırrı bey ile" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cevdet Yılmaz, Sırrı Süreyya Önder'i Hastanede Ziyaret Etti - Son Dakika

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