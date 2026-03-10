Cevdet Yılmaz TDT Genel Sekreteri ile Görüştü - Son Dakika
Cevdet Yılmaz TDT Genel Sekreteri ile Görüştü

10.03.2026 19:45
Yılmaz, Türk Devletleri Teşkilatı'nın önemini vurguladı ve toplantıya katılmaktan memnun olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile bir araya geldi.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türk dünyasının karşı karşıya olduğu bölgesel ve küresel gelişmeler karşısında ortak hareket etmesi ve devletler arası eş güdümün artması hayati bir önem kazanmıştır. Önümüzdeki ay Bakü'de düzenlenecek TDT Hükümet Başkanları/Cumhurbaşkanı Yardımcıları 2. Toplantısı vesilesiyle Azerbaycan'da bulunacak olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu toplantıya KKTC Başbakanı Sayın Ünal Üstel'in davet edilmesini de Türk dünyası dayanışmasının ve kardeşlik hukukunun doğal bir tezahürü olarak görüyoruz. Türkiye, Türk dünyasının birliği, dayanışması ve refahı için ortak hedefler doğrultusunda kararlılıkla çalışmayı sürdürecektir."

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Ekonomi, Son Dakika

