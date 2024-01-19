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Cevdet Yılmaz, Uganda'da Küba ve Uganda yetkilileriyle görüştü - Son Dakika
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Cevdet Yılmaz, Uganda'da Küba ve Uganda yetkilileriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Uganda'da Bağlantısızlar Hareketi'nin (NAM) 19'uncu Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu sırada, Küba Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salvador Valdes Mesa ve Uganda Başbakanı Robinah Nabbanja ile bir araya geldi. Görüşmelerde, ülkeler arasındaki iş birliği imkanları ve bölgesel-küresel konular ele alındı.

Cevdet Yılmaz, Uganda\'da Küba ve Uganda yetkilileriyle görüştü
19.01.2024 - 22:50,  Güncelleme: 23:00
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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Uganda'da Küba Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salvador Valdes Mesa ve Uganda Başbakanı Robinah Nabbanja ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bağlantısızlar Hareketi'nin (NAM) 19'uncu Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Uganda'nın başkenti Kampala'da, Küba Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salvador Valdes Mesa ve Uganda Başbakanı Robinah Nabbanja ile görüştü. Yılmaz, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bağlantısızlar Hareketi'nin (NAM) 19. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğumuz Uganda'nın başkenti Kampala'da, Küba Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Salvador Valdes Mesa ve Uganda Başbakanı Sayın Robinah Nabbanja ile bir araya geldik. Küba Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Salvador Valdes Mesa ile görüşmemizde; sağlık, enerji, inşaat, tarım ve turizm başta olmak üzere ülkelerimiz arasındaki iş birliği imkanları ile bölgesel ve küresel konuları değerlendirme imkanı bulduk. Uganda Başbakanı Sayın Robinah Nabbanja ile ülkelerimiz arasındaki karşılıklı yatırım imkanlarını değerlendirdiğimiz görüşmemizin ardından Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Kaguta Museveni'nin ev sahipliğinde konuk heyet başkanları onuruna verilen akşam yemeğine katılarak Uganda programımızı tamamladık. Sayın Museveni ve heyetine misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, 19. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin başta mazlum Filistin halkı olmak üzere, üye ülke halklarına ve tüm insanlığa hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA
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