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Çevre Bakanı Özhaseki: Fay hatlarının kırılmasına mani olamayız - Son Dakika
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Çevre Bakanı Özhaseki: Fay hatlarının kırılmasına mani olamayız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin her bir köşesinde hala hareketli olan 485 tane fay hattı olduğunu belirterek, bu fay hatlarının kırılmasına engel olamayacaklarını ve yapılması gerekenin tedbir almak ve kentsel dönüşümü hızla gerçekleştirmek olduğunu söyledi.

Çevre Bakanı Özhaseki: Fay hatlarının kırılmasına mani olamayız
26.12.2023 - 16:30,  Güncelleme: 17:00
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, " Türkiye'nin her bir köşesinde hala hareketli olan 485 tane fay hattı var. Bu fay hatlarının kırılmasına, doğadaki bu müthiş enerjinin dışarı çıkmasına mani olamayız, onunla savaşamayız da. Yeniliriz. Yapacağımız tek şey; onu bilerek, anlayarak hareket etmektir. Tedbir almaktır, tedbirli olmaktır" dedi.

Bir dizi program için Samsun'a gelen Bakan Özhaseki, ilk olarak Samsun Valiliği'ni ziyaret etti. Burada konuşan Özhaseki, Samsun'da TOKİ'nin kentsel dönüşüm ve sanayi bölgelerinin taşınması ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, "1950'den 2000 yılına kadar yapılan binaların, iş yerlerimizin bazılarında depreme dayanıklılık hususunda sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Bunları yenilemenin de tek bir yolu var; o da kentsel dönüşüm. Dünyada da bu işin başka bir yolu bulunamadı" dedi.

'TÜRKİYE, BİR DEPREM ÜLKESİ'

Özhaseki, "Samsun özeline geldiğimiz zaman, bizim TOKİ olarak yaptığımız ciddi çalışmalar var. Kentsel dönüşüm çalışmaları var, sanayi alanlarının taşınması var. Üzerinde hala proje olarak çalıştığımız birçok yer var. Bunları da belediyemiz ile uzun uzun çalışacağız. Şunu herkesin bilmesi lazım; Türkiye, bir deprem ülkesi. Türkiye'nin her bir köşesinde hala hareketli olan 485 tane fay hattı var. Bu fay hatlarının kırılmasına, doğadaki bu müthiş enerjinin dışarı çıkmasına mani olamayız, onunla savaşamayız da. Yeniliriz. Yapacağımız tek şey; onu bilerek, anlayarak hareket etmektir. Tedbir almaktır, tedbirli olmaktır. Konutlarımızı ve iş yerlerimizi sağlam ve güvenli yapmaktır. Kentsel dönüşümü her yerde hızla yapmak zorundayız ve gerçekleştirmek zorundayız. Geçtiğimiz hafta İstanbul'un kentsel dönüşüm meselesini açıklamıştık. Bugün de burada belediye başkanımız epey bir hazırlık yaptı, üzerinde çalışacağız. Devam eden işler ve bundan sonra devreye alacağımız işlerin de hep birlikte üzerinde çalışacağız" diye konuştu.

'BÜTÜN BELEDİYELER BİR GAYRET İÇERİSİNDE'

Özhaseki, belediyelere ilişkin de  "AK Parti olarak zamanında ortaya koymuş olduğumuz belediyecilik anlayışında, durmadan yeni hamleler yapan, kendisiyle yarışan bir ortamdayız. Yıllar öncesinde hizmet belediyeciliği diye ortaya çıkmıştık. Evet, hizmet ettik. Daha sonra marka belediyecilik diye kendimizi yeniledik. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın da durmadan vurguladığı gönül belediyeciliği anlamında da bütün belediyelerimiz büyük bir gayret içerisindeler. Özellikle genel merkezde daha önce başlatılmış olan ve benim ve arkadaşlarımın da emeği olduğu gerek gençlik faaliyetleri gerekse kültür sanat faaliyetleri ile ilgili de bütün belediyeler bir gayret içerisinde. Bunları da yakından takip ediyoruz. Bunlar, bizim belediye açısından yapabileceğimiz çalışmalar" dedi.

Kaynak: DHA
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