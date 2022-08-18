Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Zeytinburnu'nda - Son Dakika
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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Zeytinburnu'nda

18.08.2022 09:10

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Zeytinburnu Millet Bahçesinde gençler ile bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Zeytinburnu Millet Bahçesinde gençler ile bir araya geldi. Gençlere hitap eden Bakan Kurum, "Depremin değil riskli binanın öldürdüğünü hep birlikte gördük. Burada hepimize düşen seferberlik ruhu içinde binalarımızı dönüştürmektir" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bir takım ziyaretler çerçevesinde Zeytinburnu'na gelerek esnaf ziyaretinde bulundu. Muharrem ayı olması nedeni ile halka aşure ikramında bulunan Bakan Kurum, daha sonra Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile birlikte AK Parti Zeytinburnu Gençlik Kolları tarafından Zeytinburnu Millet Bahçesinde düzenlenen programa katılarak gençlerle bir araya geldi. Genç müzisyenleri dinleyen Bakan Kurum daha sonra kürsüye çıkarak gençlerle sohbet etti ve sorularını yanıtladı.

"Bu alanda bir metrekare yeşil alan yoktu"

Millet Bahçesinde kurulan sahnede gençlere hitap eden Bakan Kurum "Bu üzerinde bulunduğumuz mekan Zeytinburnu'nun göbeğinde riskli yapılar vardı. Bu alanda bir metrekare yeşil alan yoktu. O gün buradaki konutların kaldırılıp yerine Zeytinburnu'ya buradaki kardeşlerimize yakışacak bir millet bahçesini yapacağımızın sözünü vermiştik. Hamd olsun bugün bu sözümüzü tutuyoruz. İnşallah 2 Eylül'de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle millet bahçemizi milletimize armağan edeceğiz. Bütün amacımız hedefimiz sizlere daha iyi bir gelecek sunabilmek. Sizler bizim geleceğimizsiniz" dedi.

"Hepimize düşen seferberlik ruhu içinde binalarımızı dönüştürmektir"

Deprem ve kentsel dönüşüm konusuna da değinen Bakan Kurum "Kentsel dönüşüm, çok çok önemli biz gidip orada çok büyük acılara şahitlik ediyoruz. Acılara ortak oluyoruz. Evlatlarını kaybeden anne ve babaları görüyoruz. Yakınını enkaz altında arayan kardeşlerimizi görüyoruz. Depremin değil riskli binanın öldürdüğünü hep birlikte gördük. Burada hepimize düşen seferberlik ruhu içinde binalarımızı dönüştürmektir. Bu manada da önemli bir irade ortaya koyduk. 17 Ağustos'un yıl dönümünde 2 gün sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesinin ilk etabını 2030 anahtarımızı vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Biz istiyoruz ki hiçbir ocağımıza ateş düşmesin" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Zeytinburnu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Zeytinburnu'nda - Son Dakika

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