Çevrecik'te 12 yıl sonra seçim heyecanı yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çevrecik'te 12 yıl sonra seçim heyecanı yaşandı

Çevrecik\'te 12 yıl sonra seçim heyecanı yaşandı
07.06.2026 11:42  Güncelleme: 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Çevrecik beldesinde, 12 yıl aradan sonra yeniden belediye statüsü kazanılmasıyla başkanlık ve meclis üyeliği seçimleri yapılıyor. 2 bin 166 seçmen, 7 sandıkta oy kullanıyor.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Çevrecik beldesinde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimleri bugün başladı. Belde statüsünü yeniden kazanan Çevrecik'te seçmenler, yeni belediye başkanı ve meclis üyelerini belirlemek üzere sabah saatlerinden itibaren sandık başına gitmeye başladı.

Seçimlerde 11 siyasi parti yarışıyor. Çevrecik beldesinde toplam 7 sandıkta oy kullanılıyor. Toplam 2 bin 166 seçmenin bulunduğu beldede oy verme işlemi saat 08.00'de başladı. Seçmenler saat 17.00'ye kadar oylarını kullanabilecek. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayım işlemlerine geçilecek ve sonuçlarla birlikte Çevrecik'in yeni belediye başkanı ile belediye meclis üyeleri belli olacak.

12 yıl sonra yeniden belediye oldu

Çevrecik, 2013 yılında nüfusunun 2 binin altına düştüğü gerekçesiyle belediye statüsünü kaybederek köye dönüştürülmüştü. Ancak belde halkının açtığı dava sonucunda yapılan incelemede, Çevrecik nüfusunun 2 bin 166 olduğu tespit edildi. Uzun süren hukuk mücadelesinin ardından Çevrecik, 2024 yılında yeniden belde statüsünü kazanarak Reşadiye Kaymakamı Ahmet Tan seçime kadar kurucu belediye başkanlığı görevini üstlendi. Mahkeme kararının kesinleşmesinin ardından İçişleri Bakanlığı ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim süreci başlatıldı. Çevrecikli seçmenler, bugün gerçekleştirilen seçimlerle 12 yıl aradan sonra ilk kez belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Seçim sonucunda beldenin yeni belediye yönetimi görevine başlayacak. - TOKAT

Kaynak: İHA

Politika, Reşadiye, Çevrecik, Tokat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Çevrecik'te 12 yıl sonra seçim heyecanı yaşandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan’a koştu Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan'a koştu
3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi 3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi
Karadeniz’de saldırıya uğrayan Türk balıkçılardan haber var Karadeniz'de saldırıya uğrayan Türk balıkçılardan haber var
İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı Füzeler peş peşe ateşlendi İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı! Füzeler peş peşe ateşlendi
Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler
Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi Nikah karelerine yorum yağdı Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi! Nikah karelerine yorum yağdı

12:02
Murat Ülker, ’’Bunu yapanlar Allah’tan bulsun’’ diyerek isyan etti
Murat Ülker, ''Bunu yapanlar Allah'tan bulsun'' diyerek isyan etti
11:47
Van’da iki otomobil çarpıştı 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Van'da iki otomobil çarpıştı! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
11:43
Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü’ne silahlı saldırı
Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı
11:34
Trump’tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor Listede Türkiye de var
Trump'tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor! Listede Türkiye de var
11:26
Rambo Okan, Hakan Safi’yi alnından öptü
Rambo Okan, Hakan Safi'yi alnından öptü
11:02
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Özel’i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Özel'i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 12:04:08. #7.13#
SON DAKİKA: Çevrecik'te 12 yıl sonra seçim heyecanı yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.