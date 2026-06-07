Çevrecik\'te 12 yıl sonra seçim heyecanı yaşandı

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Çevrecik beldesinde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimleri bugün başladı. Belde statüsünü yeniden kazanan Çevrecik'te seçmenler, yeni belediye başkanı ve meclis üyelerini belirlemek üzere sabah saatlerinden itibaren sandık başına gitmeye başladı.

Seçimlerde 11 siyasi parti yarışıyor. Çevrecik beldesinde toplam 7 sandıkta oy kullanılıyor. Toplam 2 bin 166 seçmenin bulunduğu beldede oy verme işlemi saat 08.00'de başladı. Seçmenler saat 17.00'ye kadar oylarını kullanabilecek. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayım işlemlerine geçilecek ve sonuçlarla birlikte Çevrecik'in yeni belediye başkanı ile belediye meclis üyeleri belli olacak.

12 yıl sonra yeniden belediye oldu

Çevrecik, 2013 yılında nüfusunun 2 binin altına düştüğü gerekçesiyle belediye statüsünü kaybederek köye dönüştürülmüştü. Ancak belde halkının açtığı dava sonucunda yapılan incelemede, Çevrecik nüfusunun 2 bin 166 olduğu tespit edildi. Uzun süren hukuk mücadelesinin ardından Çevrecik, 2024 yılında yeniden belde statüsünü kazanarak Reşadiye Kaymakamı Ahmet Tan seçime kadar kurucu belediye başkanlığı görevini üstlendi. Mahkeme kararının kesinleşmesinin ardından İçişleri Bakanlığı ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim süreci başlatıldı. Çevrecikli seçmenler, bugün gerçekleştirilen seçimlerle 12 yıl aradan sonra ilk kez belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Seçim sonucunda beldenin yeni belediye yönetimi görevine başlayacak. - TOKAT