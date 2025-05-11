Ceyda Bölünmez Çankırı\'dan Anneler Günü Ziyareti

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Anneler Günü dolayısıyla Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anıt mezarını ziyaret etti.

Çankırı'nın basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Zübeyde Hanım'ın Karşıyaka ilçesindeki anıt mezarına karanfil bırakan Çankırı, kabir başında dua okudu.

Çankırı, anıt mezara ziyarete gelen vatandaşlar ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile sohbet etti.

Tugay, Çankırı'nın Anneler Günü'nü kutladı.