Ceyhan Belediye Başkanı İşten Çıkarmalar Nedeniyle İl Disiplin Kuruluna Sevk Edildi - Son Dakika

Ceyhan Belediye Başkanı İşten Çıkarmalar Nedeniyle İl Disiplin Kuruluna Sevk Edildi

Ceyhan Belediye Başkanı İşten Çıkarmalar Nedeniyle İl Disiplin Kuruluna Sevk Edildi
Son Güncelleme: 20.09.2023 13:18

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem'in desteklediği adayın seçimi kaybetmesi üzerine 39 kişiyi işten çıkarması sonucunda parti içinde alınan kararla belediye başkanı, 'kesin çıkarma cezası' istemiyle il disiplin kuruluna sevk edildi.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem'in desteklediği aday seçimi kazanamayınca 39 kişiyi işten çıkarmasının ardından parti içinde alınan kararla belediye başkanı, "kesin çıkarma cezası" istemiyle il disiplin kuruluna sevk edildi.

39 KİŞİYİ ÖNCE İŞE ALDI

Adana'nın Ceyhan İlçe Belediye Başkanı Hülya Erdem'in, partisinin ilçe başkanlığı seçiminde desteklediği adaya oy versinler diye önce 39 kişiyi işe aldığı ardından desteklediği aday başarısız olunca, 39 kişiyi işten çıkardığı iddia edildi.

İSTEDİĞİ ADAY KAZANAMAYINCA HEPSİNİ İŞTEN ÇIKARDI

Yüksek Seçim Kurulu tarafından mazbatası iptal edilen Kadir Aydar'ın yerine Ceyhan Belediye Başkanlığına seçilen Hülya Erdem iddiaya göre, CHP ilçe başkanlığı seçiminde aday Erdil Dedeoğlu'na oy vermeleri için 39 kişiyi işe aldı. Seçim sonucunda Erdem'in desteklediği Dedeoğlu başarısız olunca, işe alınan 39 kişinin işine son verildiği öne sürüldü.

İL DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİ

Erdem'in partinin temel ilkelerine aykırı eylemde bulunduğundan parti tüzüğü uyarınca "kesin çıkarma cezası" istemiyle il disiplin kuruluna sevk edildiği öğrenildi. İlçe başkanlığı yetkilileri ise sürecin parti içinde devam ettiğini, henüz sonuçlanmadığını, bu nedenle açıklama yapamayacaklarını söyledi.

39 kişiyi işten çıkardığı iddia edilen Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, il disiplin kuruluna sevk edildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ceyhan Belediye Başkanı İşten Çıkarmalar Nedeniyle İl Disiplin Kuruluna Sevk Edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ceyhan Belediye Başkanı İşten Çıkarmalar Nedeniyle İl Disiplin Kuruluna Sevk Edildi - Son Dakika
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