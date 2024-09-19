Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar\'a Hapis Cezası ve Siyasi Yasak

Politika

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın tehdit suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasını Adana Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi onadı. Aydar aldığı hapis cezasından dolayı siyasi yasaklı konumuna düştü.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesinin kararı ile Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın istinaf incelemesinde bulunan tehdit suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına ilişkin dosyası sonuçlandı. Oy çokluğu ile (1'e karşı 2 oyla) karar onandı. Muhalif üye tarafından şikayetin 13 ay sonra yapılması, herhangi bir tanığın bulunmaması, mağdurların sürekli beyan değiştirmeleri gözetilerek kararın bozulması ve tüm sanıkların atılı suçtan beraat etmeleri gerektiği muhalefet şerhinde vurgulandı. Aydar'a aldığı hapis cezasından dolayı siyasi yasak getirildi.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar yaptığı açıklamada, "Deliler incelenmemiş, taraflara dosya içeriği açıklatılmamış, görüntü CD'si izlenmemiş ve bu eksikler için duruşma açılmaksızın dosya sonuçlandırılmıştır. Ortada büyük bir hukuk garabeti oluşmuştur. Aynı konumda bulunan ve siyaset yapmayan sanıklar beraat etmiş, siyaset yapan sanıkların ise cezası onanarak siyasi yasak getirilmiştir. Muhalefet şerhinde açıkça da bu durum ifade edilmiştir. Karara karşı tabii ki yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız" dedi. - ADANA