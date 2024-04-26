Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Namık Kemal Mahallesi'ne En Büyük Parkı Yapmak İçin Kolları Sıvadı - Son Dakika
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Politika

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Namık Kemal Mahallesi'ne En Büyük Parkı Yapmak İçin Kolları Sıvadı

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Namık Kemal Mahallesi\'ne En Büyük Parkı Yapmak İçin Kolları Sıvadı

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, seçim döneminde verdiği vaatlerden 6'ncısının temelini atarak Namık Kemal Mahallesi'ne en büyük parkını yapmak için çalışmalara başladı. Park, 19 Mayıs'ta tamamlanarak çocuklara armağan edilecek.

26.04.2024 13:48  Güncelleme: 13:57
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Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, henüz göreve başlayalı bir ay bile dolmadan seçim döneminde verdiği vaatlerden 6'ncısının temelini atarak Namık Kemal Mahallesi'ne en büyük parkını yapmak için kolları sıvadı. 23 Nisan'da altyapı ve yol çalışmaları tamamlanan, içerisinde koşu, spor ve büyük bir oyun alanının bulunacağı park, 19 Mayıs'ta tamamlanarak çocuklara armağan edilecek.

Kısa bir süre önce Ceyhan'ın iki yakasını birleştirmek için İbrahim Mete Bulvarı'ndan Namık Kemal Mahallesi'ni birbirine bağlayacak köprünün temelini atan Başkan Kadir Aydar, Kent Meydanı projesinin ilk kazmasını da kendisi vurmuştu. Büyük Ceyhan Oteli ve Namık Kemal Mahallesi'ne çift şeritli yol çalışmalarına da başlayan Aydar, Ceyhan'ı büyük bir köyden, büyük bir kent hedefine ilerleme yolunda ilçe halkının en büyük umudu oldu. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ayrıca ihtiyaç sahibi emeklileride unutmayarak söz verdiği bayram ikramiyesi için çalışmalarını tamamladı. İhtiyaç sahibi emeklilerin belediyeye başvuru yapmalarının ardından 5 bin liralık destek vereceğini açıkladı. Başkan Aydar'ın emekli ikramiye vaadi, 7 den 70e herkesin başkanı olduğunu kanıtlar nitelikte oldu.

Ceyhan'da yarım kalan hikayesini tamamlayıp, kaybolan yıllarını telafi etmek adına belediyenin her bir emekçisiyle 7 gün 24 saat esasına dayalı çalışan Başkan Kadir Aydar, seçim döneminde verdiği vaatler arasında yer alan Namık Kemal Parkı Çocuk Parkı için kolları sıvadı.

Mazbatasını alalı henüz bir ay bile dolmayan Başkan Aydar, vaatlerinden 6'ıncısını gerçekleştirmek için parkın temelini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda attı.

Altyapı ve yol çalışmalarını tamamlayan Aydar, parkın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda hizmete açılacağını duyurdu. Başkan Aydar, "Bugün çocuklar bir müjde vermek istiyoruz. Bu alan, Namık Kemal Mahallesi'ndeki en büyük park olacak. Çocuklar için koşu, spor ve büyük bir oyun alanı olacak. Yolumuz bitti. Parkımızı 19 Mayıs'a kadar siz değerli Ceyhanlılar için hizmete açmaya çalışacağız. Çocuklara bugün müjdemiz olsun. Ne yapıyorsak, Ceyhan için. En büyük gücü Ceyhanlımın gözlerindeki umuttan alıyorum" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Namık Kemal Mahallesi'ne En Büyük Parkı Yapmak İçin Kolları Sıvadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Namık Kemal Mahallesi'ne En Büyük Parkı Yapmak İçin Kolları Sıvadı - Son Dakika
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