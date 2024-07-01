Politika

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Yılın en başarılı belediye başkanı" seçildi.

Bir yerel televizyon tarafından düzenlenen "yılın en'leri" yarışmasında Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Yılın en başarılı belediye başkanı" seçildi. Sosyal Belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ödülünü, Televizyon Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Sucu'dan aldı.

Herkesin başkanı olduğuna vurgu yapan Aydar, ödül töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"31 Mart seçimlerinin ardından söylediğim gibi ilçemizde kaybeden olmadı, Ceyhan Kazandı. Seçim sonrası parti rozetimizi bir kenara bırakıp, partili partisiz herkesin başkanı olarak çalışmalarımıza koyulduk. Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi emeklilerimize ikramiyelerini yatırdık. Bununla birlikte binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşımıza da et kart dağıtımını yaptık. Ceyhanlı hemşerilerimizin desteği ve güveni ile sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Beni bu ödüle layık gören herkese teşekkür ediyorum. Bu ödülü tüm Ceyhanlı hemşerilerim adına alıyorum." - ADANA