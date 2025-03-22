Ceyhan Belediyesi'nden Emeklilere Ramazan Bayramı İkramiyesi - Son Dakika
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Politika

Ceyhan Belediyesi'nden Emeklilere Ramazan Bayramı İkramiyesi

Ceyhan Belediyesi\'nden Emeklilere Ramazan Bayramı İkramiyesi

Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Ramazan Bayramı öncesi emeklilere 5 bin TL bayram ikramiyesi vereceklerini açıkladı. Ayrıca, kriterlere uymayan emeklilere de destek olunarak ikramiyeleri 5 bin TL'ye tamamlanacak.

22.03.2025 10:21  Güncelleme: 10:23
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Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvuran ve kriterlere uyan emeklilere 5 bin TL bayram ikramiyesinin 25 Mart'ta hesaplarına yatacağını söyledi.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Ramazan Bayramı öncesi emeklilere verilen destekle ilgili açıklamada bulundu. Başkan Aydar, açıklamasında Ceyhan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvuran ve kriterlere uyan emeklilere 5 bin TL bayram ikramiyesi vereceklerini hatırlattı.Ayrıca, başvurup kriterlere uymadığı için ikramiye alamayan emeklilere de destek olunacağına değinen Aydar, bu gruptaki emeklilerin 4 bin TL'lik bayram ikramiyesinin üzerine bin TL ekleyerek, onların da bayram ikramiyelerini 5 bin TL'ye tamamlayacaklarını söyledi.

"Bayram coşkusunu iki katına çıkarıyoruz"

Başkan Aydar, "Kıymetli Ceyhanlılar Ramazan Bayramı Ceyhan'da çifte yaşanacak, Ceyhan Belediyesi bu bayramda da sizlerle birlikte olacak. Tüm emeklilerimizin Ramazan Bayramı'nda 5 bin TL bayram ikramiyesi almasını sağlayarak, Ceyhan'da bayram coşkusunu iki katına çıkarıyoruz.Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri 25 Mart Salı günü hesaplarına yatacak"dedi.

Başkan Aydar, geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı'nda da emeklilere 7 bin TL bayram ikramiyesi verilmesini sağlamıştı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ceyhan Belediyesi'nden Emeklilere Ramazan Bayramı İkramiyesi - Son Dakika

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