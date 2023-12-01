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Adalet Bakanı Tunç: Son 5 yılda cezaevlerinde hayatını kaybeden tutukluların sayısı 2 bin 258 - Son Dakika

Adalet Bakanı Tunç: Son 5 yılda cezaevlerinde hayatını kaybeden tutukluların sayısı 2 bin 258

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün soru önergesine verdiği yanıtta, ceza infaz kurumlarında 2018-2023 Temmuz ayı itibarıyla eceliyle hayatını kaybeden toplam 2 bin 258 tutuklu ve hükümlü olduğunu açıkladı.

Adalet Bakanı Tunç: Son 5 yılda cezaevlerinde hayatını kaybeden tutukluların sayısı 2 bin 258
01.12.2023 - 14:37,  Güncelleme: 14:39
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün soru önergesine verdiği yanıtta, "2018-2023 Temmuz ayı itibarıyla ceza infaz kurumlarında eceliyle hayatını kaybeden toplam 2 bin 258 tutuklu ve hükümlü bulunduğu anlaşılmıştır" dedi.

CHP'Lİ VEKİLDEN İKİ AYRI SORU ÖNERGESİ

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, cezaevinde korona virüs ve ihmal sonucu ölen tutuklu ve hükümlülerle ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na iki ayrı yazılı soru önergesi verdi.

ADALET BAKANI TUNÇ: İSTATİSTİKİ BİR BİLGİ YER ALMIYOR

Bakan Tunç, Bülbül'ün cezaevinde korona virüs kaynaklı ölümlere ilişkin soru önergesine "Bakanlığımız kayıtları incelendiğinde, soru önergesinde bahsi geçen hususlara ilişkin istatistiki bir bilginin bulunmadığı anlaşılmaktadır" yanıtını verdi.

"CEZAEVİNDEKİ ÖLÜMLERDE PERSONELİN İHMALİ VAR MI?"

Bülbül, bir diğer soru önergesinde ise "Cezaevlerinde pek çok şüpheli ölüm yaşanmaktadır. Kimi sağlık sorunları kimi intihar olarak kayıtlara geçen bu ölümlerin araştırılması ve ihmali ve sorumluluğu bulunan kişiler hakkında gerekli işlemlerin başlatılması gerekmektedir. Ancak ne yazık ki iddia edilen durumlar incelenmediği gibi sorumluların ortaya çıkarılmadığı da görülmektedir" diyerek, Bakan Tunç'a 2018-2023 yılları arasında cezaevinde hayatını kaybedenlerin ölüm nedenlerini, ölümlerinde cezaevi personelinin ihmali olup olmadığını var ise kaç kişi hakkında işlem yapıldığını sordu.

"ECELİYLE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 2 BİN 258"

Bakan Tunç önergeye, "2018-2023 Temmuz ayı itibarıyla ceza infaz kurumlarında eceliyle hayatını kaybeden toplam 2 bin 258 tutuklu ve hükümlü bulunduğu anlaşılmıştır" diye yanıt verdi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yılmaz Tunç, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Tunç: Son 5 yılda cezaevlerinde hayatını kaybeden tutukluların sayısı 2 bin 258 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Tunç: Son 5 yılda cezaevlerinde hayatını kaybeden tutukluların sayısı 2 bin 258 - Son Dakika
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