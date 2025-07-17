Cezaevlerinde Kapasite Sorunu

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, cezaevlerinin fiziki kapasitesini eleştirerek, "Kapasite aşılması nedeniyle çok ciddi sorunlar var. 24 yatağın olduğu koğuşlarda 59 kişi kalıyor. Bu nedenle de dönüşümlü olarak uyumak zorunda kalıyorlar." dedi.

Pala, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin sorunlarını anlattı.

Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin ciddi sağlık sorunlarının olduğunu iddia eden Pala, bu vatandaşların sağlık haklarının gasbedildiğini öne sürdü.

Bazı cezaevlerini ziyaret ettiğini belirten Pala, görüştüğü bir hükümlünün üç haftadır revire çıkmayı beklediğini, bir başka hükümlünün kronik hastalığı olmasına rağmen ilaçlarını alamadığını söyledi.

Konuyla ilgili soru önergesi verdiklerini, ancak soru önergelerine somut bilgeler içeren cevaplar verilmediğini ileri süren Pala, "Cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutukluların düzenli olarak sağlık kontrolleri yapılmıyor. Oysa mevzuatımıza göre her yurttaşın yılda en az bir kez düzenli olarak sağlık kontrolünden geçmesi gerekir. 400 bin üstünde tutuklu ve hükümlünün düzenli bir sağlık kontrolünden geçmemesi ciddi sorun." diye konuştu.

Cezaevlerinin fiziki kapasitesinin yetersiz olduğunu savunan Pala, "Kapasite aşılması nedeniyle çok ciddi sorunlar da var. 24 yatağın olduğu koğuşlarda 59 kişi kalıyor. Bu nedenle de dönüşümlü olarak uyumak zorunda kalıyorlar." ifadesini kullandı.

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ise Dumlupınar Zafer Anıtı'nın ışıklandırılmasının yapılmadığını, anıtta bulunan direkten bayrağın indirildiğini iddia etti.

Bu konuda vatandaşlardan çok sayıda şikayet aldıklarını aktaran Karaoba, Dumlupınar Zafer Anıtı'nın ışıklandırılmasını ve direğe Türk bayrağının yeniden asılmasını istedi.

Karaoba, Uşak'ın su sorunu olduğunu ileri sürerek, bu sorunun da en yakın zamanda çözülmesini talep etti.