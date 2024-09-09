CHP, 101. Yılını Anıtkabir'de Kutladı

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beraberindeki heyetle partisinin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Özel ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

Özgür Özel'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir özel defterini imzalayan Özel, deftere şunları yazdı:

"Sayın Genel Başkanım, iki büyük eserinizden biri olan Cumhuriyet Halk Partisinin her kademesinden yöneticileri ile partimizin kuruluşunun 101'inci yılında huzurunuzdayız. Sizden aldığımız büyük ilhamla, partimizi iktidar yaparak Türkiye Cumhuriyeti'ni kuruluş felsefesinden sapmadan, kurucu değerlerine bağlı kalarak demokratik, laik, sosyal, hukuk devletini niteliklerini güçlendirerek, gösterdiğiniz hedefe ulaştırmak için durmadan, dinlenmeden mücadele edeceğimize söz veriyoruz. Sayın Genel Başkanım, Amasya'da kurtuluş reçetesi olarak ortaya koyduğunuz 'Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' ilkesine partimizin 101'inci yılında sıkı sıkıya bağlıyız. Cumhuriyet'imizi, emanet ettiğiniz gençlerle birlikte yüceltmek, çizdiğiniz muasır medeniyet seviyesinin ilerisine taşımak, ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik ve demokratik yoksunlukları milletimizle birlikte giderebilmek için azimle ve kararlılıkla mücadele edeceğiz.

Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, size, silah arkadaşlarınıza ve partimizin kurucu kadrolarını oluşturan yol arkadaşlarınıza minnetlerimizi sunuyor, şehitlerimizi ve demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirmiş yurttaşlarımızı rahmetle anıyoruz."

Anıtkabir'in merdivenlerinde partililerle hatıra fotoğrafı çektiren Özel, ardından, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün mezarına çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.