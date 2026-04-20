CHP 23 Nisan Bayramı\'nda Meclis\'te

20.04.2026 18:33
CHP, 23 Nisan Bayramı'nı kutlayacak ve belediye başkanlarıyla toplantı yapacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, "Son günlerde, haftalarda yaşadığımız o büyük acılara rağmen o bayramı da kutlayacağız ve o gün Meclis'te Genel Başkanımız halkımıza hitap edecek. 23 Nisan kutlamalarının ardından belediye başkanlarımızı Ankara'ya davet edeceğiz ve cumartesi günü bir toplantı tertipleyeceğiz." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Genel Başkanlık İstanbul Çalışma Ofisi'nde yapıldı.

Toplantının ardından basın açıklaması yapan Emre, Türkiye'nin olağanüstü bir süreçten geçtiğini söyledi.

Türk siyasi tarihinde 19 Mart'ın önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Emre, Ataşehir Belediyesine yapılan operasyon kapsamında bugün Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ndeki toplantının iptal edildiğini, bunun üzerine İstanbul'da olağanüstü bir MYK Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Toplantıda mevcut sürecin değerlendirildiğini belirten Emre, bundan sonra yapacakları konusunda bir yol haritası çıkaracaklarını belirtti.

Salı günü gerçekleştirilecek grup toplantısının ardından temasların süreceğini, CHP Genel Başkanı Özel'in çarşamba günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüşme gerçekleştireceğini aktaran Emre, şöyle devam etti:

"23 Nisan'ın anlamı bizler için çok önemli. Hem milli egemenliğe vurgu yapılması hem de içinde bulunduğumuz ortam açısından dünyadaki tek çocuk bayramı olması... Son günlerde, haftalarda yaşadığımız o büyük acılara rağmen o bayramı da kutlayacağız ve o gün Meclis'te Genel Başkanımız halkımıza hitap edecek. 23 Nisan kutlamalarının ardından belediye başkanlarımızı Ankara'ya davet edeceğiz ve cumartesi günü bir toplantı tertipleyeceğiz. Belediye başkanlarımızın hepsiyle yaşanan süreçlerle ilgili görüş alışverişinde bulunacağız. Yine bu hafta içerisinde aynı zaman diliminde Meclis'teki milletvekili arkadaşlarımızla da belirli gruplarla birlikte Genel Başkanımız milletvekili grubunu 10'ar, 15'er bölecek şekilde davet edip dinleyecek."

"Kimse, bizim bırakıp, yılıp gideceğimizi düşünmesin"

Parti Sözcüsü Zeynel Emre, milletin kendilerine verdiği iradeyi ancak milletin geri alabileceğini söyledi.

Emre, kamuoyunda dile getirilen istifa iddialarına ilişkin, "Kimse, bizim bırakıp, yılıp gideceğimizi düşünmesin. Biz almış olduğumuz belediyelerle birlikte sonuna kadar halkımıza her türlü engellemeye, her türlü haksız, hukuksuz operasyona rağmen verilen görevi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz. Kamuoyunda, belirli çevrelerde, belediye başkanlıklarında ve meclis üyeliklerinde istifa edilme yönündeki bazı konuşmaların geçtiğini görüyoruz. Bunlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bizim böyle bir irademiz yoktur." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özel'in Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'la da görüştüğünü belirten Emre, "Sayın Genel Başkanımız, Sayın Mansur Yavaş'la da telefonda bir görüşme gerçekleştirmiştir. Kendisinin görüşlerini dinlemiştir. Kendisinin de belediyelerle ilgili 'Mühürleri teslim edelim ya da istifa edelim.' şeklindeki bir görüşü yoktur. Genel Başkanımız kendisiyle yüz yüze bir görüşme de gerçekleştirecektir. En son Parti Meclisi Toplantımız ve sonrası MYK'de da süreçle ilgili yeni yol haritamızı sizlerle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

"Bu çirkinliklerin zerre kadar partimizle ilgisi yok"

Uşak Belediyesi ve bazı parti yöneticileri üzerinden yürütülen iddialara ilişkin dijital materyal inceleme tutanaklarına işaret eden Emre, "Bir muhasebecinin bilgisayarından çıkan ve yurt dışı kaynaklı olduğu tespit edilen görüntüler üzerinden partimize yönelik ahlaksızca bir kara propaganda yürütülüyor. Bu kirli algı operasyonlarının sebebi, CHP'nin son bir yıldır Türkiye'nin birinci partisi konumunda olmasıdır. Bu çirkinliklerin zerre kadar partimizle ilgisi yoktur." dedi.

Kaynak: AA

Siirt’te sel suları bir evi yuttu Siirt'te sel suları bir evi yuttu
Kardeşinin katilini cezaevinden çıkar çıkmaz vurdu Kardeşinin katilini cezaevinden çıkar çıkmaz vurdu
Trabzonspor, RAMS Başakşehir’e karşı galibiyeti 903’te kaçırdı Trabzonspor, RAMS Başakşehir'e karşı galibiyeti 90+3'te kaçırdı
Çocukların sel sularında tehlikeli oyunu Çocukların sel sularında tehlikeli oyunu
Portekiz’de inanılmaz derbi Mourinho ’’kaybettim’’ dediği maçı kazandı Portekiz'de inanılmaz derbi! Mourinho ''kaybettim'' dediği maçı kazandı
Netanyahu Milei’yi İsrail’in en büyük dostu ilan etti Netanyahu Milei'yi İsrail'in en büyük dostu ilan etti

19:17
Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama İşte atılacak yeni adımlar
Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama! İşte atılacak yeni adımlar
19:14
Haaland’ın canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor
Haaland'ın canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor
18:39
Ünlü sanatçılardan İrlanda-İsrail maçına boykot çağrısı
Ünlü sanatçılardan İrlanda-İsrail maçına boykot çağrısı
18:32
Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
17:26
Kötü kokudan şüphelenerek baktıkları reklam panosundan tanınmayacak halde ceset çıktı
Kötü kokudan şüphelenerek baktıkları reklam panosundan tanınmayacak halde ceset çıktı
17:23
Mardin’de sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı
Mardin'de sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı
