CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, yemin metnini besmele çekerek okudu - Son Dakika
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CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, yemin metnini besmele çekerek okudu

02.06.2023 16:25

TBMM yeni yasama yılının açılışında CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer'in yemin etmeden önce besmele çekmesi dikkatlerden kaçmadı. Sümer'in sessiz besmelesi, ekranlardan duyuldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Yasama dönemi başladı. Meclis'in en yaşlısı unvanını elinde bulunduran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, görevi Mustafa Şentop'tan devralarak TBMM'nin açılışını yaptı.

ÖNCE BESMELE SONRA YEMİN

İlk yemini Bahçeli yaptı ve sonrasında illere göre milletvekilleri kürsüye çağrıldı. CHP'nin Adana Milletvekili Orhan Sümer de ismi açıklandığında yeminini etmek üzere kürsüye yaklaştı. Sümer, yemininden hemen önce besmele çekti.

YORUMLAR (2)
  • Murat Adıyaman: Hani fransanın laikligine aykırıydı ama şimdi destekledim Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: Kuranı kerim üstüne yemin edilse daha iyi olur Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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