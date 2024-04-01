Amasya Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre seçilen CHP'nin adayı Turgay Sevindi, "Bundan sonra bu şehre göz bebeğimiz gibi bakacağız. Birbirimize sarılacağız, 'Yaşanabilir kent' dediğimiz Amasya'mızı hepimizin huzurda olduğu bir kent haline getireceğiz." dedi.
Sevindi'nin kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilmesinin ardından Yavuz Selim Meydanı'nda toplanan partililer, ellerinde Türk bayraklarıyla kutlama yaptı. Havai fişek gösterisi yapan partililer, konvoy oluşturarak şehir turu attı.
Sevindi, meydanda yaptığı konuşmada, Amasya halkına teşekkür ederek, başkanlığı döneminde hiçbir zaman partili ayrımı yapmayacağını söyledi.
Partililerin çok gayret gösterdiğini dile getiren Sevindi, "Bu zafer benim değil, sizindir. Bundan sonra bu şehre göz bebeğimiz gibi bakacağız. Birbirimize sarılacağız, 'Yaşanabilir kent' dediğimiz Amasya'mızı hepimizin huzurda olduğu bir kent haline getireceğiz. Güzel günler, güneşli günler göreceğiz ve mutlu bir Amasya yaşayacağız." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › CHP Adayı Turgay Sevindi Amasya Belediye Başkanı Seçildi - Son Dakika
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Antalya'daki yerel seçimlerde saat 02.04 itibarıyla CHP Adayı Muhittin Böcek yüzde 49.24, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hakan Tütüncü yüzde 40.17 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Adana'daki yerel seçimlerde saat 02.07 itibarıyla CHP Adayı Zeydan Karalar yüzde 47.65, Cumhur İttifakı'nın Adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 38.09 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Adana'daki sandıkların yüzde 98,66'sı açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Zeydan Karalar oyların yüzde 47.65'ini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Fatih Mehmet Kocaispir ise yüzde 38.09'unu aldı.
CHP adayı Özlem Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Çerçioğlu 309 bin 942, AK Parti adayı Mustafa Savaş 221 bin 618 oy aldı. Özlem Çerçioğlu, 11 Ağustos 1968 tarihinde Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğdu ve eğitimini tamamladı. Çeşitli toplumsal projelerde görev alan Çerçioğlu, 22. ve 23. dönem CHP Aydın Milletvekili olarak da görev yaptı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Cevdet Konak 6 bin 761, CHP adayı Ali Mustafa Çelik 5 bin 604 oy aldı. Konak, Tunceli'nin Hozat ilçesinde iki dönem belediye başkanlığı yapmış ve evli 3 çocuk babasıdır.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Ahmet Aras, kesin olmayan sonuçlara göre 305 bin 151 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı Aydın Ağan Ayaydın ise 182 bin 652 oy aldı. Ahmet Aras, 1970 doğumlu olup, askeri kariyerinin ardından turizm sektörüne girmiş ve 2019'da CHP'den Bodrum Belediye Başkanı seçilmiştir.
Erzincan Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Bekir Aksun, kesin olmayan sonuçlara göre 30 bin 33 oy alarak birinci oldu. Bağımsız aday Yüksel Çakır ise 21 bin 605 oy aldı. Bekir Aksun, Erzincan doğumlu olup eğitimini tamamladıktan sonra öğretmenlik ve ticaret alanlarında faaliyet göstermiştir. MHP İl Başkanlığı ve çeşitli görevlerde bulunan Aksun, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Kırklareli Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Derya Bulut, kesin olmayan sonuçlara göre 21 bin 270 oy alarak seçimi kazandı. CHP adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu ise 20 bin 785 oyda kaldı. Derya Bulut, Kırklareli doğumlu olup, eğitimini Kırklareli ve Afyonkarahisar'da tamamlamıştır. Daha önce MHP milletvekili adayı olan Bulut, evli ve iki çocuk babasıdır.
Sivas Belediye Başkanlığı seçimlerinde Büyük Birlik Partisi adayı Adem Uzun, kesin olmayan sonuçlara göre 72 bin 281 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı Hilmi Bilgin ise 49 bin 203 oyda kaldı. Adem Uzun, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi mezunu olan ve öğretim üyesi olarak görev yaptığı üniversiteden belediye başkan adaylığı nedeniyle ayrılan bir isimdir. Uzun, iyi derecede İngilizce bilen ve evli olan 2 çocuk babasıdır.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, seçim sonuçlarını kutlamak için Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar tarafından meşalelerle karşılandı. Güler, halkın kazandığını belirterek, demokrasinin ve vatandaşların kazandığını söyledi. Ayrıca, Ordu'nun kendi kendini yöneteceğini vurgulayarak, siyasetin daha temiz olacağını ve Ordu'nun önünün açıldığını belirtti.
Bitlis Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Nesrullah Tanğlay, seçim sonucuyla ilgili olarak memleketin kazandığını belirterek, Bitlis'e hizmete devam edeceklerini söyledi. Tanğlay, kentte gerçekleşen kutlamada vatandaşlara hitap ederken, 5 yıllık görev süresinde kente önemli hizmetler yaptıklarını ifade etti. AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu da seçim sonuçlarıyla ilgili olarak Bitlis'in doğru bir tercih yaptığını vurguladı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Kasım Gülpınar Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazandı. Gülpınar, 338 bin 190 oy alırken, AK Parti adayı Zeynel Abidin Beyazgül 293 bin 867 oy aldı. Mehmet Kasım Gülpınar, daha önce AK Parti'den Şanlıurfa milletvekili olarak görev yapmıştır.
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