Politika

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçiminde CHP Adıyaman Adayı Abdurrahman Tutdere, belediye başkanlığını kazandı.

CHP Adıyaman Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Tutdere, kesin olmayan sonuçlara göre Adıyaman'ın yeni belediye başkanı oldu. Tutdere'nin başkanlığı ile Cumhuriyet Halk Partisi, Adıyaman'da 47 yıl aradan sonra (1977 yerel seçimleri) ilk kez belediye yönetimini aldı.

Tutdere, seçim koordinasyon merkezinin önünde, seçim otobüsü üzerinden halka hitap etti.

Adaylığının açıklandığı ilk günden beri bir partinin değil Adıyaman'ın adayı olduğunun altını çizen Tutdere, konuşmasında da kardeşlik ve birlik vurgusu yaptı.

Abdurrahman Tutdere konuşmasında, "Tutdere, hepinizin adayıdır demiştim, 31 Mart'ta hepinizin başkanı olacak demiştim, ne mutlu sizlere hepinizin başkanı oldu. Ne güzel bir iş yaptınız. Bu memleketin sesini cihana duyurdunuz. Artık bu saatten sonra kimse Adıyaman'a sahipsiz diyemeyecek. Artık Adıyaman halkının mücadelesini herkes saygı ile karşılayacak. Adıyaman, mazlum insanların şehridir. Kardeşliğin şehridir ama kimseye Adıyamanlının ferasetiyle oynamasın demiştik, zamanı gelince Adıyaman hesap sorar demiştik. İşte bugün Adıyaman, tarihten gelen adının hakkını verdi; yaman bir şehir olduğunun hakkını verdi. Belediye artık halkın belediyesi olacak, Adıyaman'ı hep birlikte yöneteceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN