CHP'li Ünsal: "AKP ve MHP'nin bu ülkeye vereceği bir şey kalmadı" - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li Ünsal: "AKP ve MHP'nin bu ülkeye vereceği bir şey kalmadı"

27.07.2022 14:18
CHP'li Ünsal: "AKP ve MHP'nin bu ülkeye vereceği bir şey kalmadı"

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, hükümetin sorunlara çözüm bulamadığını öne sürerek, "AKP ve MHP'nin bu ülkeye vereceği bir şey kalmadı.

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, hükümetin sorunlara çözüm bulamadığını öne sürerek, "AKP ve MHP'nin bu ülkeye vereceği bir şey kalmadı." dedi.

Ünsal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta 60 milletvekiliyle Balıkesir'de ziyaretler gerçekleştirdiklerini ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun miting yaptığını anımsatarak, burada vatandaşın perişanlığını gördüklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu ne söylese Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığını öne süren Ünsal, "Umut artık Kılıçdaroğlu'nda. Vatandaşlar artık AKP ve MHP'nin gitmesini istiyor. AKP ve MHP'nin bu ülkeye vereceği bir şey kalmadı." diye konuştu.

Servet Ünsal, BOTAŞ'ın Rusya'dan doğal gaz alabilmek için Alman bankalarından 1,5 milyar avro borç aldığını, kur korumalı mevduatın vatandaşın sırtında ciddi bir yük olduğunu, ülkenin faiz borcunun ana para borcunu geçtiğini belirtti.

Hükümetin 2021 yılının şubat ayında 97 milyar, bu yılın şubat ayında 298 milyar lira vergi topladığını dile getiren Ünsal, "Toplanan para nerede, belli değil. Bir gram yatırım var mı? Yok. Köprü borç, şehir hastaneleri borç, tüneller borç, havaalanları borç. 'Cebimizden para çıkmıyor' deniyor ama cebimizden çıkan paranın haddi hesabı yok. Bunu tespit eden Sayıştaycıların 19'u geçen ay görevden alındı." değerlendirmesini yaptı.

Üniversite sınavı sonuçlarına da değinen Ünsal, başarı oranının düşmesine rağmen yerleştirme oranının arttığını ifade etti. Ünsal, "Erdoğan, gençlerin tümünü üniversiteye sokacağım diye, 4-5 yılını çalarak TÜİK'in işsizlik verilerini saklıyor ya da erteliyor. Sıfır puanla bile bir üniversiteye giriyorsunuz. Onlar üniversite mezunu işsiz olacak. AKP sorunlara çözüm bulamıyor." dedi.

???????

YORUMLAR
500
CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması MHP Grup Başkanvekili Akçay'dan CHP'nin, Meclisin olağanüstü toplanması talebine tepki Açıklaması MHP Grup Başkanvekili Akçay'dan CHP'nin, Meclisin olağanüstü toplanması talebine tepki Açıklaması
Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Servet Ünsal, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Ünsal: 'AKP ve MHP'nin bu ülkeye vereceği bir şey kalmadı' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:48 Kemal Kılıçdaroğlu'nun ÖTV vaadi gündemdeki sıcaklığını koruyor! İşte CHP'lilerin paylaştığı tablo...
14:25 Bakan Nebati, Binance Kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao ile görüştü
14:21 Beşiktaş, İspanya'da oynadığı 2 hazırlık maçını da kaybetti
14:19 Öğrencilerin memnuniyetlerinin ölçüldüğü listede Eskişehir ilk sırda yer aldı
14:14 Fenerbahçe'den ayrılığı olay olmuştu! Ömer Faruk Beyaz, 2. lige transfer oldu
14:15 Nagihan Karadere'den Survivor açıklaması: Artık hayatıma bakacağım
14:15 Halktan haraç kesen terör örgütü DHKP/C'ye operasyon: 2 sözde "halk cephesi sorumlusu" tutuklandı
14:05 Mersin sahilindeki kadın belediye başkanı heykeline ikinci kez zarar verildi
14:03 Geleceğin mesleğini Bill Gates açıkladı: Büyük paralar kazanacaklar
13:57 Rıdvan Dilmen, Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil'in Fenerbahçe'den ayrılırken ne kadar ücret aldığını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 14:56:26. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'li Ünsal: "AKP ve MHP'nin bu ülkeye vereceği bir şey kalmadı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement