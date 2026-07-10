CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ile il yönetiminin görevden alındığını açıkladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından Parti Sözcüsü Müslim Sarı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sarı, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ile il yönetiminin görevden alındığını açıkladı. - AYDIN
Son Dakika › Politika › CHP Aydın İl Başkanı Görevden Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?