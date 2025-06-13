CHP Aydın İl Başkanı ve Belediye Başkanları Bozdoğan\'ı Ziyaret Etti

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve CHP'li ilçe belediye başkanları Bozdoğan Belediyesi'ni ziyaret etti.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel'in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, ilçede yürütülen çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarete, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca ve Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan da katıldı.

Başkan Galip Özel, nazik ziyaretleri ve destekleri için tüm başkanlara teşekkür ederek, "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na bugüne kadar verdiği ve bundan sonra da vereceği desteklerden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. 'İşimiz gücümüz Bozdoğan' diyerek ilçemiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN