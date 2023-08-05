CHP Balçova İlçe Kongresi'nde tartışma çıktı

İzmir'de CHP'nin Balçova İlçe Kongresi'nde eski Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya ile eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Yüksel Çakmur arasında sert tartışma yaşandı. Çalkaya, Çakmur konuşma yaptığı sırada ayağa kalkarak, "Milletin aklıyla alay etme. Benim aklım çalışıyor. Özfatura'ya, takunyalılara bu kenti sen teslim ettin. İzmir'in anasını sen belledin." dedi.

CHP'DE İLK KONGRE BALÇOVA'DA

Mağlubiyetle sona eren seçimlerin ardından "değişim" tartışmalarının başladığı CHP'de "kongre" sürecine girildi. Ana muhalefet partisi, ilk kongresini İzmir Balçova'da yaptı.

"İZMİR'İ TAKUNYALILARA ELLERİNLE SEN TESLİM ETTİN"

CHP Balçova İlçe Kongresi tartışmaların gölgesinde geçti. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Yüksel Çakmur ile eski Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya arasında sert tartışma yaşandı. Yüksel Çakmur konuşma yaptığı sırada ayağa kalkan Mehmet Ali Çalkaya, Çakmur'un, İzmir'de başarısız olması nedeniyle Burhan Özfatura'nın seçimleri kazandığını söyledi. Çakmur'a bağıran Çalkaya, "Özfatura'ya bu seçimi sen verdin. İzmir'i takunyalılara ellerinle sen teslim ettin." dedi.

"İZMİR'İN ANASINI SEN BELLEDİN"

Çakmur "Tartışmayacağım" diyerek ortamı sakinleştirmek isterken, Çalkaya bir kez daha aynı ifadeleri kullandı. Çalkaya, " Tartışmayacaksın, milletin aklıyla alay etme. Benim aklım çalışıyor. Özfatura'ya, takunyalılara bu kenti sen teslim ettin. İzmir'in anasını sen belledin. Bırakın bunu, burası martaval okunacak yer değil, burası CHP Balçova Kongresi. Takunyalı devrini sen başlattın, başarılı olsaydın burada bir takunyalı seçim kazanmazdı." ifadelerini kullandı.

"BENİ 12 MART'LAR, 12 EYLÜL'LER KORKUTAMADI"

"Defol git" sözleri havada uçuşurken, Yüksel Çakmur sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Beni 12 Mart'lar, 12 Eylül'ler korkutamadı sen hiç korkutamazsın. Cevap vermeyeceğim, yanıt vermeyeceğim. Söyleyen insanlara bakalım, Sanılıyorsa bu bağırmalar, çağırmalar beni ürkütüyor, ben demokrasi içinde, özgürlük içinde yetişmişim. Her yerde özgürlük bayrağını dalgalandırmışım. Beni 12 Mart'la, 12 Eylül'ler, Kenan Evren'ler korkutamadı; senin gibiler hiç korkutamaz. Halkla beraberim."