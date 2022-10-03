CHP'li Şahin: "Hastaneler üzerinden yapılan aşırı harcamaya karşıyız"

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, "CHP olarak hastanelere karşı değiliz, hastaneler üzerinden yapılan yolsuzluğa ve aşırı harcamaya karşıyız." dedi.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçen hafta Etlik Şehir Hastanesinin açılışını yaptığını anımsattı.

Şehir hastanelerine karşı olma nedenlerini açıklayan Şahin, gelişmiş ülkelerde, özellikle İngiltere'de, yaklaşık 25-30 yıl önce şehir hastaneleri modelinin denendiğini ancak hastalardan gelen şikayet ve artan maliyetler nedeniyle bu sistemden vazgeçildiğini söyledi.

Şahin, hastane yapılmasına karşı olmadıklarını, şehir hastanelerinin maliyetine karşı olduklarını dile getirerek, "CHP olarak hastanelere elbette karşı değiliz, hastaneler üzerinden yapılan yolsuzluğa ve aşırı harcamaya karşıyız." diye konuştu.

Kamu yönetiminin şeffaf ve hesap verilebilir olması gerektiğini kaydeden Şahin, iktidarın şehir hastaneleri için yapılan harcamaları açıklayamadığını iddia etti.

Şehir hastanelerinin maliyeti konusunda verdiği soru önergesine yanıt gelmediğini ifade eden Şahin, şehir hastaneleri modelinin sürdürülebilir olmadığını savundu.