CHP Bandırma Gençlik Kolları Başkanının ikamet sorunu seçimleri etkiliyor - Son Dakika
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Politika

CHP Bandırma Gençlik Kolları Başkanının ikamet sorunu seçimleri etkiliyor

CHP Bandırma Gençlik Kolları Başkanının ikamet sorunu seçimleri etkiliyor

CHP Bandırma Gençlik Kolları seçimlerinde başkan olarak seçilen Cemile Cetinkaya'nın ikametinin Bandırma'da olmaması nedeniyle tutulan tutanak Gençlik Kolları Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'nda değerlendirilecek. Toplantıda seçimin iptal edilip edilmeyeceği kararlaştırılacak.

22.08.2024 21:58
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CHP Bandırma Gençlik Kolları seçimlerinde başkan olarak seçilen Cemile Cetinkaya'nın ikametinin Bandırma'da olmaması nedeniyle tutulan tutanak Gençlik Kolları Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'nda değerlendirilecek. Toplantıda seçimin iptal edilip edilmeyeceği kararlaştırılacak.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen CHP Bandırma İlçe Örgütü'nün 17. Olağan Gençlik Kongresi'nde Cemile Çetinkaya ve Barış Can Dursun'un listeleri yarışmış ve seçim sonucunda Çetinkaya, Gençlik Kolları Başkanlığına seçilmişti. Ancak Çetinkaya'nın ikametgahının Bandırma'da olması beraberinde usulsüzlük iddialarını gündeme getirmişti. Genel Kurul sırasında bu duruma ilişkin bir dilekçe, Divan Başkanı Av. Namık Havutça'ya da sunulmuş ve Havutça, seçimlerin yapılması yönünde karar vererek itiraz sahiplerine daha sonra dava açabileceklerini belirtmişti.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Genç Osman Killik ve Başkan Yardımcısı Caner Arduç, bugün Bandırma'ya gelerek Cemile Çetinkaya ve Barış Can Dursun ile görüştü. Görüşme sonrasında, Çetinkaya'nın Bandırma'da ikamet etmemesi nedeniyle seçimlerin iptali için bir tutanak hazırlandığı öğrenildi.

CHP Gençlik Kolları MYK'sı, bu tutanağı değerlendirerek seçimlerin iptal edilip edilmeyeceğine karar verecek. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Bandırma Gençlik Kolları Başkanının ikamet sorunu seçimleri etkiliyor - Son Dakika

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