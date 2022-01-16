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CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel, 61 yaşında yaşamını yitirdi! - Son Dakika

CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel, 61 yaşında yaşamını yitirdi!

16.01.2022 08:59

Bir süredir kanser tedavisi gören CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel, durumunun ağırlaşması sonrasında kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 61 yaşındaki Erel için Twitter hesabından taziye mesajı yayınlayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Yaşamını yitiren yol arkadaşımız, Bayburt İl Başkanımız Necip Erel'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bayburt İl Başkanı Necip Erel (61), hayatını kaybetti. Bir süredir karaciğer kanseri tedavisi gören CHP Bayburt İl Başkanı Erel, durumunun ağırlaşması üzerine kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

CENAZESİ BUGÜN DEFNEDİLECEK

Erel'in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Esentepe Mahallesindeki Yeni Garipler Mezarlığı'na defnedilecek.

CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel, 61 yaşında hayatını kaybetti! Kılıçdaroğlu taziye mesajı yayınladı
CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Erel için taziye mesajı yayımladı. Kılıçdaroğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yaşamını yitiren yol arkadaşımız, Bayburt İl Başkanımız Necip Erel'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Değerli Başkanımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve parti camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun."

CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel, 61 yaşında hayatını kaybetti! Kılıçdaroğlu taziye mesajı yayınladı
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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter, Bayburt, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel, 61 yaşında yaşamını yitirdi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel, 61 yaşında yaşamını yitirdi! - Son Dakika
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