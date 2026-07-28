Bayındır’da CHP’den toplu istifa: Belediye Başkanı Sakarsu ve partililer Yeni Parti’ye katıldı - Son Dakika
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Bayındır’da CHP’den toplu istifa: Belediye Başkanı Sakarsu ve partililer Yeni Parti’ye katıldı

Bayındır’da CHP’den toplu istifa: Belediye Başkanı Sakarsu ve partililer Yeni Parti’ye katıldı
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İzmir Bayındır'da CHP ilçe örgütünde toplu istifaların ardından Belediye Başkanı Davut Sakarsu, İlçe Başkanı Arif Uyguner, meclis üyeleri ve çok sayıda partili CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye katıldı.

İzmir'de CHP Bayındır İlçe Örgütü'nde gerçekleşen toplu istifaların ardından Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, CHP Bayındır İlçe Başkanı Arif Uyguner, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda partili Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak Yeni Parti'ye katıldı.

Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, CHP Bayındır İlçe Başkanı Arif Uyguner, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda partili, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek Yeni Parti'ye katıldı.

Parti değişim sürecinin en dikkat çeken anlarından biri CHP Bayındır İlçe Başkanlığı binasında yaşandı. CHP Bayındır İlçe Başkanı Arif Uyguner, ilçe başkanlığı binasının kapısını kilitleyerek teşkilattan ayrıldı. Ardından partililer Yeni Parti Bayındır İlçe Başkanlığı binasına yürüdü.

Yeni Parti ilçe binası önünde toplanan partilileri Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu karşıladı. İlçe binasının kapısını açan Sakarsu, beraberindeki partililerle birlikte binaya girdi.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Politika, Bayındır, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Politika Bayındır’da CHP’den toplu istifa: Belediye Başkanı Sakarsu ve partililer Yeni Parti’ye katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayındır’da CHP’den toplu istifa: Belediye Başkanı Sakarsu ve partililer Yeni Parti’ye katıldı - Son Dakika
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