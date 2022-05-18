CHP Bayraklı'dan Kılıçdaroğlu'na iktidar sözü - Son Dakika
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CHP Bayraklı'dan Kılıçdaroğlu'na iktidar sözü

18.05.2022 12:51
CHP Bayraklı'dan Kılıçdaroğlu'na iktidar sözü

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ilçe başkanı Didem Gültekin, ilçe yöneticileri ve meclis üyeleri Ankara'ya çıkarma yaptı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ilçe başkanı Didem Gültekin, ilçe yöneticileri ve meclis üyeleri Ankara'ya çıkarma yaptı. Parti Grup Toplantısı'nın ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Bayraklı örgütü "iktidar sözü" verdi. Başkan Sandal "Bir sonraki yerel seçimde Bayraklı'daki oylarımızı artıracağız" derken, İlçe Başkanı Gültekin "Yereldeki iktidarımızı genele de taşıyacağız" dedi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu ise "İzmir'e ve Bayraklı'ya güveniyorum. Size olan inancım tam" mesajı verdi.

CHP Bayraklı İlçe Örgütü, iki gün süren Ankara çıkarmasının ilk gününde Anıtkabir'i ziyaret etti, Ulu Önder Atatürk'ün manevi huzuruna çıktı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İlçe Başkanı Didem Gültekin ve beraberindeki heyet, ikinci gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Toplantısı'nda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinleyen heyet, toplantının ardından CHP liderini makamında ziyaret etti, yereldeki iktidarı genele taşıma sözü verdi. Bayraklı örgütü, genel başkan yardımcılarını ve milletvekillerini de ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "İzmir'e ve Bayraklı'ya olan güvenim tam. Çalmadık kapı, dokunmadık yurttaş bırakmayana dek çalışın ve sokakta olun. Bize İzmir ve Bayraklı yetmez, sizin azim ve kararlılığınızla genelde de iktidara ulaşmanın kapıları açılacaktır" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal "Yerel seçimlerde elde ettiğimiz başarıyı, üstüne koyarak artırıyoruz. Bir sonraki seçimlerde oy oranımızı ve başarımızı daha da artıracağımıza, İzmir'deki ve Bayraklı'daki başarıyı Türkiye geneline yayacağımıza söz veriyoruz" dedi.

CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin "Belediyemizle ve ilçe örgütümüzle uyum ve dayanışma içinde yereldeki iktidarımızı genele de taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Genel Başkanımızdan aldığımız talimatlarla, örgütlü gücümüzü büyüteceğimize söz veriyoruz" dedi. - İZMİR

CHP Bayraklı'dan Kılıçdaroğlu'na iktidar sözü
CHP Bayraklı'dan Kılıçdaroğlu'na iktidar sözü
CHP Bayraklı'dan Kılıçdaroğlu'na iktidar sözü

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Kaynak: İHA

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